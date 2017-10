Combien de Harvey Weinstein parmi nous?

Je n’ai rien écrit sur la saga Harvey Weinstein. Je ne voyais pas ce que j’ajouterais à ce qu’on en a dit déjà. Tous les chroniqueurs ont émis leur opinion. Pas juste ceux de notre Journal, mais les chroniqueurs du monde entier. Sans parler des commentateurs et des animateurs de talk-shows qui ont fait leurs choux gras de ce triste épisode.

Plusieurs en ont profité pour tomber à bras raccourcis sur le show-business, comme si ce milieu avait le championnat mondial des viols, des agressions sexuelles et de l’intimidation. Quant à Hollywood même, on l’a voué tout entier aux gémonies.

Dans une entrevue qu’elle accordait hier à la BBC, l’actrice et militante Jane Fonda déclarait qu’il est trop facile de laisser entendre que ce genre de comportement est particulier à Hollywood ou au show-business en général. « Il est aussi fréquent, a-t-elle dit, dans le monde de la politique, de la finance et des affaires, et dans les milieux universitaires et professionnels. »

ET LES AUTRES ?

Harvey Weinstein, l’un des producteurs les plus réputés du cinéma, semble destiné à payer pour tous ceux qui ont posé des gestes aussi inacceptables que les siens. Weinstein l’a bien mérité, c’est vrai. Malheureusement, la plupart des autres s’en sortiront indemnes. Au mieux, ils garderont les mains dans leurs poches pour quelques semaines ou quelques mois, mais ils finiront par laisser de côté leurs craintes d’être dénoncés et reprendront leur manège. Sans doute avec une telle méfiance qu’il deviendra encore plus difficile de les faire condamner ou tout simplement de les dénoncer.

Ai-je connu des Harvey Weinstein durant plus d’un demi-siècle de carrière à la télévision et au cinéma ? Probablement pas de son calibre. Comme Dominique Strauss-Kahn, Weinstein­­­ est un poids lourd en la matière. Il n’y a pas si longtemps, l’opinion publique a déboulonné le réalisateur Claude Jutra. Presque aussi brutalement qu’elle vient de le faire pour le producteur d’Hollywood, même s’ils n’ont pas la même feuille de route. L’opinion publique a aussi terrassé

Marcel Aubut et presque eu la peau du ministre Pierre Paradis et de quelques députés de l’Assemblée nationale et de la Chambre des communes. Roman Polanski, lui, s’en tire depuis 40 ans.

DU SEXE PLEIN ÉCRAN

La justice a condamné Guy Cloutier et l’entraîneur de ski Bertrand Charest, qui fait appel. Au procès de Bill Cosby, malgré les nombreuses dénonciations, le jury n’a pu s’entendre sur le verdict. Son nouveau procès aura lieu en avril 2018. On s’est montré plus diligent pour les membres du clergé québécois. Il faut dire que la désertion des églises les avait fragilisés et qu’il ne se trouvait plus personne pour les couvrir ou les défendre.

Voilà tout de même d’assez piètres statistiques pour des actes qu’on dit si fréquents chez les hommes de pouvoir.

Quand je vois sur nos écrans de télé et de cinéma les nombreuses scènes de nudité et de relations sexuelles de tout acabit, j’ai du mal à croire qu’acteurs et actrices s’y prêtent avec plaisir et empressement. Je crois plutôt que nombre de producteurs et de metteurs en scène en profitent pour se faire plaisir. Bizarrement, les scènes osées sont à peu près toujours réservées aux jeunes.

Certains de ceux qui les ordonnent seraient-ils des Weinstein­­­ en puissance ?

