Des objectifs trop bas pour les supercliniques?

QUÉBEC | Les supercliniques, nouvellement créées par le gouvernement pour garantir un meilleur accès aux soins de santé, ne seraient-elles qu’une illusion?

C’est la question que pose le Parti québécois, à la suite d’une demande d’accès à l’information. Les documents révèlent que cette nouvelle structure pourrait traiter bien plus de patients que ce qu’exige Gaétan Barrette.

D'ici les prochaines élections, dans moins d’un an, le ministre de la Santé doit livrer sa promesse de créer cinquante supercliniques au Québec. Seize sont actuellement en opération. Il s’agit essentiellement d’une clinique-réseau qui, lorsque convertie en superclinique, est censée offrir plus de consultations pour les patients non-inscrits à un médecin de famille.

Ces mini-hôpitaux reçoivent un financement du gouvernement si elles répondent aux exigences, telles que des heures d’ouverture élargies, des services de radiologie et de prélèvements, ou des échographies.

Les patients, qui s’y présentent sans rendez-vous, peuvent ainsi éviter de se rendre à l’urgence.

«Le ministre a donné 1,8 million $ à ces seize supercliniques-là pour des cibles qu'elles avaient déjà atteintes», a soutenu Diane Lamarre, la critique péquiste en matière de santé.

Avec sa demande d'accès à l'information, le Parti québécois affirme que la majorité des cliniques répondaient déjà aux objectifs du gouvernement, avant même que celui-ci ne les transforme en supercliniques et ajoute du financement.

Au total, les seize établissements auraient même été en mesure de voir au moins 42 000 patients de plus que la cible fixée par le ministre.

«À la limite, elles pourraient voir 42 000 patients de moins que l'année passée, toucher 1,8 million $ et continuer de répondre aux exigences que le ministre leur a imposées», a ajouté Diane Lamarre.

Barrette réagit

Les cibles de patients traités seraient-elles trop basses? «Absolument pas! On met en place un réseau qui va croître et c'est ça qui est en train de se faire. Le réseau va augmenter sa capacité. Moi je pense qu'ils n'ont pas fait une appréciation appropriée des chiffres», a affirmé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

M. Barrette se défend d'avoir annoncé les supercliniques en grande pompe sans qu’elles n’aient un impact réel sur l’attente dans les urgences.

«C'est un modèle où on a donné une illusion à la population qu'on améliorait l'accès. Il donne de faux espoirs à la population puisque les cliniques offraient déjà les services. On a l'impression qu'il se glorifie de quelque chose qui, au fond, ne change rien dans l'accès pour la population», a déploré Diane Lamarre.

Au contraire, les patients ont définitivement un meilleur accès au système de santé, a répliqué la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

«Il faut comprendre que les cliniques-réseau qui existaient auparavant étaient pour la plupart fermées à partir de 16 h la fin de semaine. Actuellement, dans les supercliniques, on a des heures d'ouverture qui se prolongent jusqu'à 20 h. Plutôt que d'avoir du financement qui varie d'une région à l'autre, on a standardisé. On en a fait un programme beaucoup plus structuré et uniforme par rapport à ce qui existait auparavant», a expliqué le Dr Louis Godin.

Il ajoute que «le financement global des supercliniques n'a pas été augmenté de façon très significative».

Le Parti québécois demande au ministre de revoir ses priorités liées à du financement. Diane Lamarre maintient que l'argent serait mieux investi dans les urgences ou les soins à domicile.