Étranges, sous-alimentés et tristes: Voici comment une animatrice de Fox news décrit les fans de Radiohead

Selon Kat Timpf, animatrice à Fox News, si vous êtes un fan du groupe britannique Radiohead, vous êtes un personnage plutôt triste.

C’est du moins ce qu’elle a affirmé durant un panel au Greg Gutfeld Show où on discutait de la cohorte de nommés du Rock and Roll Hall of Fame de 2018.

Timpf a commencé par affirmer qu’elle croit que les nommés sont choisis sur la gloire plus que sur le talent, donc Radiohead devrait être intronisé.

Elle poursuit ensuite en disant qu’elle n’aime pas le groupe, mais qu’elle aime les garçons étranges, sous-alimentés et tristes.

«Donc depuis des années je fais semblant d'aimer Radiohead pour séduire ce type d'hommes malgré le fait que ça sonne comme quelqu’un qui se lamente en faisant jouer des sonneries de téléphone cellulaire.»