Je sors, je reste

JE SORS

- DANSE

Dansu

Pénétrez dans le monde de trois interprètes et chorégraphes japonais qui vous feront découvrir la danse japonaise contemporaine, dans toutes ses couleurs. Leur performance sera projetée sur des écrans et leur chorégraphie filmée. Découvrez l’art nippone dans toutes ses caractéristiques. *Ce soir à 19h30 à L’Espace Danse- Édifice Wilder

- LANCEMENT

Les Poules à Colin- Morose

Le jeune groupe Les Poules à Colin est de retour au bercail pour lancer leur nouvel et troisième album Morose. Reconnu pour leur musique traditionnelle québécoise, le quintette offre encore des mélodies rythmées, bien senties, chantées en français avec une touche moderne. On peut compter 14 pièces qui composent l’opus. * Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or

- LANCEMENT

Thierry Bruyère - Rêver plus fort

Qui se rappelle de Thierry Bruyère, ex-candidat de La Voix en 2015? Depuis lors, le chanteur a sorti deux EP et aujourd’hui lance son album de douze compositions. L’opus Rêver plus fort, se colle à ce qu’on a connu de lui : influences new-wave, guitares pop-rock et refrains accrocheurs. À noter que le succès Au Service De Sa Majesté figure sur le disque. *Ce soir à 17h00 au Verre Bouteille

- CINÉMA

Bonne fête encore

Question de se mettre dans l’ambiance de la fête d’Halloween, le long métrage américain Bonne fête encore, nous plonge dans un suspense d’horreur. En effet, après une soirée bien arrosée, Tree se réveille dans la chambre d’un résidant universitaire, le jour de son anniversaire. Elle quitte rapidement pour se rendre dans sa maison de fraternité. Le soir même, elle participe à une autre soirée, qui se terminera pour elle, en meurtre. Toutefois, elle se réveille le lendemain encore dans la chambre du même étudiant... *En salle le 13 octobre

- CONCERT

PVRIS

Le trio rock Pvris est de retour dans la métropole. Après avoir fait les premières parties des concerts du groupe Simple, le groupe se fait remarquer à Montréal et accroît ses fans ici, mais partout dans le monde. Avec la sortie de leur nouvel album All We Know of Heaven, All We Need of Hell, on découvre un rock fusionné au style alternatif, électro- pop aux accents de métal. *Ce soir à 19h30 au Club Soda

JE RESTE

- LIVRE

Maman Caféine

Jamais une maman québécoise n’a été aussi populaire sur les réseaux sociaux! En effet Maman Caféine, alias Marie-Ève Piché, est suivie par plus de 119 000 abonnés sur Facebook. Cet automne, la mère de 4 enfants a lancé un guide de survie efficace pour concilier sa vie de maman, de famille, de conjointe et de carrière. Un dizaine de sujets sont abordés comme la grossesse, la belle-famille, la dépression, l’estime de soi et plus encore. *En librairie le 18 octobre

- TÉLÉ

Cirque Alfonse : une affaire de famille

Le documentaire le Cirque Alfonse : une affaire de famille, suit le quotidien extraordinaire d’une troupe qui parcourt le monde, maintenant depuis dix ans. Composée de membres d’une même famille, on découvre le Cirque Alfonse dans leur fraternité. Chacun contribue au succès et aux talents de la tribu. *Ce soir à 19h30 sur les ondes de d’ICI ARTV

- DVD

De l’idée à l’objet

Le célèbre designer Michel Dallaire nous offre dans le recueil De l’idée à l’objet, un portrait de ses plus grands accomplissements en design industriel. Depuis ses débuts à l’Expo 67, ce créateur a toujours conçu une idée pour le concrétiser dans les domaines de l’urbanisme, domestique, les sports et les transports. Cet ouvrage est un cadeau au patrimoine québécois. *Sortie le 17 octobre

***Coup de cœur d’Anne-Lovely ***

DVD : Girls Trip

Envie d’un film de filles qui fait rire et qui fait du bien? Si oui, le long métrage Girls Trip, qui met en vedette Reginal Hall, Queen Latifah et Jada Pinkett Smith est fait pour vous! En effet, quatre femmes qui se sont connues au lycée et qui aujourd’hui ont leurs vies respectives, décident d’entreprendre un voyage de filles...à la Nouvelle-Orléans. Leur aventure sera parsemée de soirées arrosées, de confidences touchantes et d’hommes bien musclés! Divertissement garanti! *Sortie le 17 octobre