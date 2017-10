La Corée du Nord prête à la guerre nucléaire

L’ambassadeur nord-coréen aux Nations unies estime qu’un conflit nucléaire pourrait éclater d’un instant à l’autre dans la péninsule coréenne et menace à nouveau les États-Unis.

« Tout le territoire américain est désormais à portée de nos missiles et si les États-Unis osent envahir notre sol sacré, ils n’échapperont pas à notre punition », a déclaré Kim In Ryong devant le comité de désarmement de l’assemblée des Nations unies (ONU).

Tensions

Le discours belliqueux de Kim In Ryong s’inscrit dans une suite de menaces entre la Corée du Nord et les États-Unis et alors que l’Union européenne (UE) a adopté en début de semaine de nouvelles sanctions contre Pyongyang.