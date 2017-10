J’ai trouvé un peu étrange une déclaration de David Dombrowski, le président et directeur général des Red Sox de Boston, à la suite du congédiement de son gérant John Farrell.

Le sort de Farrell était décidé, peu importe les résultats de son club en séries éliminatoires, a-t-il laissé sous-entendre.

Peut-être... mais si Farrell avait conduit les Red Sox en Série mondiale, et même s’il n’avait pas gagné un deuxième titre, serait-il aujourd’hui à la recherche d’un emploi ?

Permettez-moi d’en douter.

Il semblait évident que Farrell n’était pas l’homme de Dombrowski. Ce dernier avait été embauché en août 2015 alors que Farrell avait obtenu une prolongation de contrat en février, soit jusqu’en 2017 avec une option pour 2018.

Quelques jours avant que Dombrowski accède à la présidence des Red Sox, on a appris que Farrell souffrait d’un cancer et qu’il allait rater le reste de la saison. Certains diront que n’eût été le cancer qui l’avait voué à l’inaction en 2015, Farrell aurait été remercié à la fin de la saison.

Peu importe la raison, il était de retour en selle pour la saison 2016. Et a mené son club trois fois de suite au championnat de la division Est de la Ligue américaine... seulement pour subir l’élimination en série de division.

Dombrowski a toujours rêvé de diriger un club de baseball majeur. Même à l’école secondaire, lorsque son professeur lui a demandé ce qu’il souhaitait faire comme carrière, il avait répondu : « Être le directeur général d’un club de baseball majeur » !

Avec les Expos

Après avoir fait ses classes chez les White Sox de Chicago, sous la tutelle de Roland Hémond, le jeune Dombrowski a pris le chemin de Montréal comme directeur du réseau des filiales des Expos en décembre 1986. Peu après, il est devenu l’adjoint du directeur général Bill Stoneman à qui il a succédé en 1990, à l’âge de 31 ans.

Dès lors, on a remarqué que Dombrowski voulait avoir la main mise sur tout.

Moins d’un an plus tard, il a quitté les Expos pour prendre les Marlins de la Floride en mains et il a savouré sa première victoire en Série mondiale en 1997.

Il n’a sûrement pas apprécié la décision des Marlins de faire une vente de feu immédiatement après et, en 2001, il s’est retrouvé à la tête des Tigers de Detroit.

À Detroit, il a bâti une équipe qui a gagné quatre championnats de division de suite, mais qui a subi la défaite deux fois en Série mondiale. Les Tigers l’ont libéré de son contrat et il a accepté l’offre de son ancien patron de Miami, John Henry, pour diriger les Red Sox, Dombrowski aime avoir carte blanche et, jusqu’à présent, la direction des Red Sox lui accorde ce privilège... un privilège qui est accompagné de la responsabilité de gagner !

L’effondrement des Indians

Terry Francona doit encore se demander comment une équipe qui a connu une séquence de 22 victoires... qui a présenté la meilleure fiche de la Ligue américaine... qui affichait la meilleure défense du circuit... et qui comptait sur trois des meilleurs partants du baseball a pu s’effondrer de façon si lamentable en Série de division...

Loin de moi l’idée de déprécier la performance des Yankees, qui ont pleinement mérité de se retrouver en Série de championnat contre les Astros.

La troupe de Joe Girardi a profité au maximum de tout ce que les Indians lui a donné : une attaque anémique dans les moments opportuns, deux performances atroces de Corey Kluber, possiblement le prochain gagnant du trophée Cy Young et sept erreurs qui ont coûté sept points dans les deux derniers matchs.

Chapeau aux Yankees qui les ont battus... et ce sans qu’Aaron Judge fasse retentir son coup de bâton !

L’exploit d’Alexander

Pour un lanceur, la triple couronne signifie qu’il a dominé pour le nombre de victoires, le nombre des retraits au bâton et la moyenne de points mérités.

Grover Alexander, des Phillies de Philadelphie, a réussi ce tour de force trois saisons de suite, soit de 1915 à 1917.

En 1915, il a présenté un dossier de 31 victoires avec une mpm de 1,22 et 241 retraits au bâton tandis qu’en 1916, il affichait un dossier de 32 gains avec une mpm de 1,55 et 167 retraits au bâton. Il a complété son truc du chapeau en 1917 avec 30 victoires, une mpm de 1,83 et 200 retraits au bâton.

Aaron a été dominant

Hank Aaron, le célèbre no 44 des Braves d’Atlanta a été l’un des meilleurs frappeurs de son époque et de l’histoire des ligues majeures.

Seul Pete Rose, avec 3 562 matchs, a participé à plus de parties qu’Aaron (3 076) dans la Ligue nationale.

Celui que l’on surnommait Hammer est aussi devenu le premier frappeur à cogner 40 circuits alors qu’il n’avait pas eu 400 présences officielles au bâton, soit en 1973. Il n’avait eu que 392 présences officielles au marbre cette saison-là.

Depuis, seul Barry Bonds a réussi un tel exploit. Bonds avait obtenu 45 circuits avec 390 présences au marbre en 2003 et 45 circuits en 373 présences, en 2004.

L’ennemi des frappeurs

Au cours du 20e siècle, le lanceur qui a atteint le plus grand nombre de frappeurs (205) est Walter Big Train Johnson, qui a passé toute sa carrière avec les Senators de Washington.

Il est aussi le lanceur qui a dominé sa ligue pour le plus grand nombre de retraits au bâton, soit en 12 occasions, dont huit campagnes d’affilée ! Nolan Ryan l’a fait dans 11 saisons et le grand Randy Johnson, neuf fois.

Walter Johnson peut aussi se vanter d’avoir remporté 38 matchs qui ont pris fin 1 à 0 et d’avoir encaissé 27 défaites par un pointage identique.

Grand chelem inusité

Il n’est pas rare de voir un frappeur réussir un grand chelem... mais un grand chelem à l’intérieur du terrain ? C’est pas mal moins fréquent. Depuis le début de l’ère de l’expansion, soit en 1961, les statistiques révèlent qu’un tel exploit n’a été réussi qu’en 28 occasions.

Plus récemment. Michael Taylor, des Nationals de Washington, a été crédité d’un grand chelem sans avoir claqué la balle hors du terrain quand Odubel Herrera, des Phillies, a mal jugé la balle.

Le 26 juin 1976, Bombo Rivera, des Expos, avait réussi l’exploit contre Jerry Reuss, des Pirates de Pittsburgh.