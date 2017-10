Les 8 plus beaux manteaux de l’automne

Avec l’arrivée des jours plus frisquets, c’est LE moment de vous procurer l’indispensable manteau d’automne. Il deviendra vite votre meilleur ami pour déambuler dans les rues avec style.

La variété de manteaux offerte cet automne est hallucinante. À mon avis, le plus pratique reste le fameux manteau de lainage que l’on nomme peignoir, redingote ou cache-poussière. Ce type de manteau qui allonge à chaque année, vous gardera non seulement au chaud, il affichera à lui seul votre style au grand jour.

Féminin Masculin

Cet automne on peut dire que les manteaux adoptent le style androgyne avec des coupes longues, fluides et peu structurées. À moins d’être une grande élancée, il peut être difficile de porter ce genre de manteau sans trop tasser la silhouette. Je vous conseille donc de le porter avec un escarpin ou une botte à talon pour allonger la silhouette et aussi pour féminiser ce look. Vous pouvez aussi structurer la silhouette en ajoutant une large ceinture à la taille et faire de l’attitude en remontant le col. Assurez-vous que les manches ne sont pas trop longues.

Couleurs tendances

Cette saison exit le noir, on fait place à d’autres couleurs à commencer par les plus classiques comme le gris, le camel, le bourgogne et le bleu nuit. Les pastels survivent à l’été et les couleurs vives comme le jaune et le rouge sont à l’honneur. Dans la section des imprimés, ce sont les carreaux de style britanniques qui ont la cote. Pour celles qui n’osent pas la couleur prétextant que ça n’ira pas avec tout, détrompez-vous ; un long manteau prendra toute la place.

On en parle

La beauté n’a pas d’âge Photo courtoisie La légendaire mannequin canadienne, Maye Musk, se joint à l’âge de 69 ans à l’équipe de beauté de COVERGIRL. Avec 50 ans d’expérience dans le domaine de la mode et de la beauté, Maye Musk représentera fièrement la marque qui encourage les femmes à célébrer les meilleurs et les plus authentiques versions d’eux-mêmes.

Nouveauté

Ouvrez l’œil Photo courtoisie Ce nouveau soin spécifique pour le contour de l’œil promet d’agrandir votre regard grâce à une forte concentration d’extraits d’algues. Ce sérum s’applique avec une brosse spéciale autour de l’œil pour un effet régénérant et comme fortifiant sur les cils.

De la gamme Blue Therapy, Eye opening serum 69 $ biotherm.ca

Achat de la semaine