Les employés de Bombardier partagés entre soulagement et inquiétude

MIRABEL | Les employés de l’usine de Bombardier à Mirabel sont partagés entre soulagement et inquiétude au lendemain de l’annonce du partenariat entre l’avionneur québécois et Airbus.

«Si ça peut sauver nos emplois et continuer à avoir un avenir prometteur, c'est bien», a affirmé un employé à son arrivée au travail mardi. «C'est rassurant à première vue», a ajouté un autre.

D’autres travailleurs rencontrés par TVA Nouvelles sont plus inquiets.

«Je trouve ça désolant pour nous autres. Je crois qu'on aurait pu aller jusqu'au bout du projet nous-mêmes», a indiqué un employé.

«À court terme, c'est une bonne nouvelle, mais à long terme, c'est un peu de l'incertitude», s’est désolé un de ses collègues.

Visite du grand patron

Le grand patron de Bombardier, Alain Bellemare, a fait une visite éclair à Mirabel pour tenter de rassurer les employés. Le Global 6000, l'avion d'affaires de Bombardier, a atterri en après-midi sur la piste de l'entreprise.

«Cette bonne nouvelle sécurise la pérennité de la C Series pour les années à venir», a mentionné le grand patron de l’avionneur québécois aux employés.

L'entente entre le gouvernement du Québec et Bombardier pour former la société en commandite prévoyait le maintien du siège social à Montréal et aussi les 2000 emplois à Mirabel. Airbus a promis de reconduire le tout jusqu'en 2041.

«Il a dit que ça va nous permettre d'exploiter un peu le marché américain. C'est sûr que ça nous rassure un peu», a raconté un employé à la sortie de la rencontre qui était privée.

Le partenariat entre Airbus et Bombardier est rassurant à court terme, mais l'avenir demeure incertain. D’ailleurs, de nombreux travailleurs ont affirmé craindre pour la suite des choses.