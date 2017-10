Luc Plamondon vise la France pour Brigitte Boisjoli

Luc Plamondon voit grand pour Brigitte Boisjoli. À peine son album de reprises «Signé Plamondon» est-il sorti que le célèbre parolier songe à une aventure française rock.

«Des rockeuses, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a jamais eu beaucoup. Je veux l'emmener en France pour ça, explique Luc Plamondon. Je pense que mes chansons vont lui ouvrir la porte.»

Selon l'auteur de nombreux classiques de la musique d'ici, Brigitte Boisjoli dispose de l'arsenal complet afin de réussir dans l'Hexagone.

«¨Oxygène¨, qu'elle avait chantée à Toronto (en 2011) et qu'elle a toujours continué de chanter, c'est comme sa chanson phare. C'est une chanson rock très mélodique. Quand on l'entend chanter cette chanson-là, on sait qu'elle a tout. Il faut vraiment être une rockeuse pour la livrer.»

La polyvalence de l'ancienne candidate de «Star Académie» représente également un atout majeur. «Brigitte, elle peut passer d'¨Oxygène¨ à l'¨Hymne à la beauté du monde¨», ajoute Luc Plamondon.

Le Québec d'abord

Bien que le marché français l'attire, la jeune maman ne souhaite pas trop s'emballer. La France, elle n'y pense tout simplement pas pour l'instant.

«Je ne veux pas trop regarder ça parce que je ne veux pas être déçue. Je ne me fais pas d'attentes avec ce show-là, confie-t-elle. Il y a une belle tournée au Québec qui s'en vient et c'est mon bonheur. Faire un show qui fonctionne au Québec, c'est déjà un défi. Si, un jour, la proposition arrive, c'est sûr que je vais dire oui et que je vais sauter là-dessus, mais pour l'instant je me concentre sur le Québec.»

Comme Garou et Éric Lapointe

Brigitte Boisjoli l'avoue: «sélectionner des chansons de Luc, ce n'est pas facile». Mais il en faudra plus que les 12 qui se retrouvent sur l'album «Signé Plamondon» pour le spectacle du même titre qu'elle présentera à compter d'avril prochain.

Entre autres par défi, la chanteuse songe à revisiter des pièces popularisées par des hommes.

«On a déjà huit chansons qu'on aimerait ajouter, des chansons normalement interprétées par des hommes, comme ¨Seul¨ de Garou que j'aimerais bien refaire et une qu'a chantée Éric Lapointe,¨D'l'amour, j'en veux pus¨. Ce sont des chansons que les gens connaissent, mais souvent, ils ne savent pas que le texte est de Luc Plamondon», précise-t-elle.

La tournée «Signé Plamondon» de Brigitte Boisjoli s'amorcera le 13 avril à Shawinigan. Elle passera notamment par Québec (24 avril) et Montréal (11 octobre). Toutes les dates au brigitteboisjoli.ca.