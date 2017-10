Mieux comprendre les « fonds mutuels » dans son portefeuille

Les fonds d’investissement, aussi appelés « fonds mutuels », représentent le moyen d’épargne préféré de 5 millions de familles canadiennes.

L’actif total atteint 1410 milliards de dollars. Le terme « fonds » désigne simplement la mise en commun de capitaux de plusieurs personnes confiés à une équipe de professionnels. Appelez-les « paniers de titres », FNB, caisses communes, « pools », sélections, mandats, etc., ça revient au même. Dès qu’un gestionnaire établit un processus, sélectionne les mêmes actions et obligations pour tous ses clients... cessons le snobisme, et parlons de fonds.

Voici 4 mythes tenaces à propos des fonds

Les frais de gestion des fonds canadiens sont chers. FAUX.

Cette fausse croyance tenait au fait qu’au Canada, les fonds étaient principalement offerts dans une structure « tout-inclus » comprenant les frais de courtage, gestion, garde de titres, administration, etc. Le ratio médian canadien des fonds est de 2,02 % contre 2,00 % aux États-Unis. Quant aux fonds de série F (sans commission), la médiane est de 0,80 %.

Les fonds rapportent peu. FAUX.

L’exactitude des données et des rendements est étroitement encadrée. Il est facile de les comparer entre eux et de remonter dans le temps. Dépendamment de la catégorie et de la géographie cible, les rendements varient énormément. En octobre 2017, on dénombre 2192 fonds ayant rapporté plus de 15 % de gain en 12 mois.

Les fonds représentent une solution « bas de gamme ». FAUX.

Pour les gérer, les grandes financières embauchent les gestionnaires les plus méticuleux et les plus performants de leur catégorie. Certains fonds exigent un capital minimum de 500 $, mais d’autres exigent au moins 15 000, 150 000 et même 10 millions de dollars. La gestion de fonds est un peu comme la LNH de la finance. Au lieu de gérer quelques dizaines de millions, ces experts administrent des milliards et sont appuyés par les plus brillants analystes.

Les tops conseillers n’utilisent pas les fonds. FAUX.

Ils jouent sur les mots. Dans les faits, les représentants de courtiers en valeurs utilisent des « paniers » qui contiennent exactement les mêmes titres que les fonds communs de leur bannière. La différence ? L’honoraire-conseil qu’ils perçoivent est plus élevé que la commission intégrée du fonds.

La vérité sur les fonds

Les meilleurs gestionnaires se voient confier la gestion de fonds de placement

Plus vous avez de capital, moins élevé seront vos frais

Il y a des milliers de fonds disponibles. Il faut les analyser soigneusement avant d’arrêter son choix

L’investisseur sage recherchera des fonds ayant un historique de plus de 10 ans avec une moyenne de rendement supérieure net de frais

Les frais d’un portefeuille se composent de deux parties : les frais des produits/fonds et les frais de courtage ou honoraires-conseils

En 2016, l’honoraire-conseil moyen pour un compte de moins de 250 000 $ était de 1,43 %

► Fabien Major est conseiller en épargne collective pour Major Gestion Privée Inc. de Gestion financière Assante ltée.