Peu de soutien financier pour un jeune handicapé

Deux ans après une grave blessure au cou subie lors d’un jeu à l’école, un jeune tétraplégique de 16 ans n’est pas suffisamment handicapé aux yeux du gouvernement provincial pour obtenir un soutien financier bonifié afin de subvenir à ses nombreux besoins.

Privé partiellement de l’usage de ses bras, Samuel Bruneau, un adolescent de Saint-Georges de Beauce, doit recevoir de l’aide pour la plupart des gestes de la vie quotidienne.

Sa mère a tenté d’obtenir le nouveau « supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels ». Comme bien d’autres parents, la demande a été refusée. En date du 4 septembre 2017, plus de la moitié des dossiers traités (54 %) avait été refusée depuis l’annonce du programme par Retraite Québec, responsable des versements.

La réponse du gouvernement dans le cas de Samuel est très claire. « Nous sommes venus à la conclusion que Samuel n’est pas limité de façon absolue à quatre habitudes de vie. » Ce dernier aurait une limitation absolue uniquement pour la nutrition, les soins personnels et les déplacements, ce qui est insuffisant pour le gouvernement.

« En colère »

« J’étais tellement en colère. Ça me frustre et c’est injuste. On ne peut rien avoir de personne. Je trouve qu’il en a des soins exceptionnels », lance sa mère Nancy Lamontagne.

« Pour parler et manger, ça va. Mais pour me lever, les transferts, me laver, mes soins, j’ai besoin de quelqu’un et ça coûte beaucoup d’argent. Faut-il être quasiment légume pour avoir du soutien ? On a des besoins et il n’y a rien qui est payé. Ça prend quoi ? », ajoute Samuel.

Malgré une demande de révision, la famille a droit seulement au « supplément pour enfants handicapés » de 190 $ par mois en 2017, mais pas à la somme de 947 $ par mois pour « soins exceptionnels ».

Selon le règlement actuel, Samuel reçoit le même montant qu’un enfant ayant des allergies alimentaires multiples ou un enfant qui doit suivre une diète sans gluten.

« C’est un peu insultant pour eux », a commenté un autre parent qui a réussi de son côté à obtenir le fameux supplément pour sa fille.

Des dépenses élevées

Blessé lors d’un jeu à l’école en novembre 2015, le jeune Beauceron ne reçoit pas d’indemnités de la SAAQ comme les accidentés de la route.

Sa mère a réussi à acheter une nouvelle résidence avec une rampe d’accès et une douche adaptée, mais les travaux au domicile de son père n’ont toujours pas commencé.

« Chez mon père, si le feu pogne, je suis incapable de sortir de la maison », précise Samuel.

Seule la Fondation Maurice Tanguay a participé à l’achat d’un véhicule. La Commission scolaire estime pour sa part qu’elle n’est pas responsable du drame.

« À la suite de l’accident, le gouvernement disait qu’on ne savait pas s’il serait encore handicapé dans un an et maintenant, on me dit qu’il n’est pas assez handicapé », résume sa mère.

« Arrêtez de vous plaindre ! », dit l’adolescent

Doté d’un moral d’enfer, Samuel Bruneau garde espoir de voir son état s’améliorer et fustige les gens qui osent se plaindre de leurs petits malaises.

« Quand les gens me demandent comment je fais pour être aussi positif avec mon handicap, je leur demande comment ils font pour être aussi négatifs sans handicap ! Un bras cassé, ça guérit. Pas mon cou. Arrêtez de vous plaindre », lance l’adolescent souriant qui ne manque pas de projets.

Il veut devenir enquêteur

Confiné à la maison pour quelques semaines depuis une autre chirurgie, le garçon attend de pouvoir retourner à l’école pour terminer son cours secondaire. Il commencera sous peu des cours de conduite et il rêve de devenir enquêteur pour un corps policier.

« Je vais l’essayer. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Si je peux, je vais montrer que je suis capable. Je suis tanné de me faire dire par les gens que je suis limité. »

De l’espoir

Depuis son accident, Samuel ne ressent pas non plus le besoin de recevoir de l’aide d’une travailleuse sociale ou d’un psychologue.

« Je n’en ai pas besoin ! Je n’ai rien à leur dire. Mon moral a toujours été bon. Je suis jeune. Je garde encore espoir. Je ne devais plus rien sentir dans le bas du corps alors que ce n’est pas tout à fait le cas. Ça prendra le temps qu’il faut. »

Malgré des journées plus difficiles où les spasmes sont nombreux, il dit ne pas trop penser aux circonstances de l’accident.

« J’ai passé à autre chose. Il n’y a rien à faire. Ça va bien. J’ai une blonde. J’ai continué à faire du sport. J’ai essayé le hockey, du ski alpin, du soccer en chaise électrique. J’aimerais essayer le rugby, mais tout se passe à Québec. À l’extérieur, les ressources sont plus rares. »