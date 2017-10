Samuel Girard épate à Nashville

NASHVILLE | Samuel Girard passera-t-il la saison dans la LNH ou sera-t-il retourné aux Cataractes de Shawinigan au terme de sa période d’essai de neuf matchs ? À l’heure actuelle, le directeur général des Predators de Nashville n’a pas la réponse à cette question, mais il assure que le jeu du défenseur robervalois fait en sorte qu’il aura bientôt une décision fort difficile à prendre.

Girard, qui a été laissé de côté mardi soir face à l’Avalanche, n’a pas raté sa première impression dans la grande ligue. En trois matchs, il compte un but et deux passes. Il a été utilisé en moyenne pendant un peu plus de 19 minutes par rencontre, reçu la troisième étoile à son premier match, le 10 octobre, face aux Flyers de Philadelphie, puis la première lors du match suivant au cours duquel il a inscrit son premier filet en carrière, contre les Stars de Dallas.

Bref, même s’il n’est pas passé inaperçu, il est encore trop tôt pour tirer une quelconque conclusion. Après tout, l’équipe peut donner neuf matchs d’expérience à Girard avant que la première année de son contrat ne s’écoule officiellement.

« Le plateau des neuf matchs est notre point de référence à l’heure actuelle, en ce sens qu’il s’agira du premier moment où nous aurons une décision à prendre avec Samuel, a mentionné Poile, mardi, lors d’un entretien avec Le Journal au Bridgestone Arena de Nashville. Une chose est sûre, on ne le renverra pas dans le junior demain, ou dans une semaine. Jusqu’à présent, sa présence ici est bénéfique autant pour nous que pour lui. Je dis souvent que je ne prends jamais de décision tant que je ne suis pas obligé de le faire. C’est là où nous en sommes à l’heure actuelle. »

AU JOUR LE JOUR

Que Girard n’ait pas joué mardi, d’ailleurs, n’est pas nécessairement une surprise. Le retour du capitaine Roman Josi a forcé le retrait du Québécois qui avait été averti, en début de saison, qu’il devrait passer son tour à l’occasion.

Après tout, le défenseur a réussi ce que très peu de joueurs réussissent, soit de percer la formation d’une équipe de la LNH à 19 ans.

« Nous aurons une décision très difficile à prendre. Je ne crois pas que le développement d’aucun joueur n’ait été ralenti parce qu’il est retourné junior à 19 ans. D’ailleurs, presque tous nos joueurs sont passés par Milwaukee [le club-école des Predators], avant de jouer ici. Il n’y a que très peu de joueurs qui passent du junior directement à la LNH. Samuel a écrit un nouveau chapitre de notre livre. Je ne sais pas comment il va se terminer, mais je peux vous dire que j’aime beaucoup ce que je lis en ce moment », a poursuivi Poile.

LE RETOUR D’ELLIS

Si les Predators décidaient de garder Girard avec l’équipe au-delà de la limite des neuf matchs, ils pourraient être confrontés à un autre dilemme lors de la période des Fêtes, puisque le défenseur Ryan Ellis devrait revenir au jeu vers la fin de l’année 2017.

« Ce qui aide Samuel, et je ne le dis pas négativement, c’est que Ryan Ellis est blessé jusqu’aux Fêtes. Nous avons donc voulu conserver huit défenseurs pour s’assurer d’avoir de la profondeur dans le cas de blessures. Jusqu’à présent, ça fonctionne, car Roman Josi a raté des matchs et Yannick Weber est sur la touche. Sam a joué trois matchs et il a été très bon. Je n’ai pas de réponse pour la suite des choses, mais nous n’avons que du positif à dire dans le présent et il est clair que l’avenir est rose pour lui. »

GAUDREAU RAPPELÉ

D’ailleurs, Girard n’est plus le seul Québécois à Nashville. Les Preds ont rappelé l’attaquant bromontois Frédérick Gaudreau, mardi. Il était d’ailleurs en uniforme, pivotant le quatrième trio aux côtés de Cody McLeod et Austin Watson.

« Les entraîneurs m’avaient dit de continuer à travailler dans les mineurs et de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler », a-t-il mentionné en matinée.

En trois parties avec le club-école de Milwaukee, Gaudreau avait récolté quatre points.

Une recrue qui croit en elle

NASHVILLE | Personne ne pourra reprocher à Samuel Girard de ne pas croire en lui.

Au fil des ans, pendant que plusieurs détracteurs lui répétaient qu’il était trop petit, trop frêle pour faire carrière dans le hockey, le défenseur de Roberval a toujours continué de clamer haut et fort qu’il les ferait taire.

Même si rien n’est assuré et qu’il ne sait toujours pas s’il passera la saison complète dans la LNH, Girard assure qu’il est prêt à être un membre à part entière des Predators de Nashville.

Malgré son rendement plus qu’impressionnant jusqu’à présent, il n’y a toujours rien d’assuré pour le défenseur qui appartient aux Cataractes de Shawinigan.

Girard emmagasine donc le plus d’informations possible. Après tout, il a la chance de partager le vestiaire avec l’un des meilleurs groupes de défenseurs de toute la ligue. Et même s’il sait que la décision finale ne lui reviendra pas, Girard assure qu’il a ce qu’il faut pour jouer dans la LNH sur une base régulière à 19 ans.

« J’ai tellement appris depuis que je suis arrivé ici, a-t-il mentionné au Journal à la suite de l’entraînement des Preds, lundi matin. C’est une bonne chose qu’ils aient décidé de me garder. Je me sens à ma place ici. Si je retourne junior, je ne serai pas déçu, mais je pense que je suis capable de rester ici. »

CONFIANCE

On dit souvent que les gestes restent, mais que les paroles s’envolent. En juin 2016, lors du Combine de la LNH à Buffalo, Girard avait lancé un message clair aux équipes de la LNH. Ce « petit défenseur » avait réussi un total de 15 répétitions au développé couché (bench press), un sommet parmi tous les espoirs admissibles au repêchage devant avoir lieu quelques semaines plus tard.

« Je sais que je vais jouer dans la Ligue nationale un jour parce que c’est mon rêve, avait-il ensuite mentionné, sans broncher, aux médias francophones sur place. Que ce soit là ou dans cinq ans, ce n’est pas grave parce que je veux jouer dans la Ligue nationale et gagner une coupe Stanley. Ces gens-là [les détracteurs] m’encouragent, ça n’a pas de bon sens. Je pense que ce sont les gens qui m’encouragent le plus. Je veux pouvoir leur faire un petit salut un jour, et qu’ils le regrettent. »

Alors donc, à bon entendeur, salut !