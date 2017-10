Elle s’envole au Pérou pour retrouver son fils disparu

La mère d’un Montréalais de 22 ans disparu depuis près de trois semaines au Pérou n’a aucune idée de qui a pu arriver à son fils. Elle s’est s’envolée, mardi, vers Lima dans l’espoir de le retrouver.

« Je vais m’en vais là-bas pour savoir ce qui s’est passé, pour trouver mon fils et le ramener à la maison. Il n’y a pas d’autre option pour moi », affirme d’un ton déterminé Alisa Clamen.

Le dernier signe de vie de son fils Jesse Galganov remonte au 28 septembre. Il avait alors averti Mme Clamen qu’il ne serait pas joignable pour quelques jours parce qu’il ferait une randonnée d’une cinquantaine de kilomètres en montagne dans le sentier de Santa Cruz. Depuis, plus aucune nouvelle.

« C’était supposé prendre environ quatre jours, soit jusqu’au 2 octobre, mais ce n’était pas impossible que ça lui prenne plus de temps. Il avait du matériel pour partir au moins 10 jours, mais plus le temps avançait, plus je commençais à m’inquiéter », raconte la mère en détresse.

Selon elle, Jesse Galganov n’est pas du genre à prendre des risques inutilement. Il venait de partir, le 24 septembre, pour un voyage de huit mois en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est

« Il est très intelligent, il ne ferait rien de stupide. C’est un enfant responsable qui voulait seulement partir à la découverte du monde. Ce n’est pas la première fois qu’il voyage seul », soutient-elle.

« Mais il était du genre à aider tout le monde. Il aurait été le premier à vouloir aider quelqu’un qui semble en détresse », ajoute Mme Clamen.

Autobus à Lima

Elle soutient avoir eu la confirmation que son fils a pris un autobus de Lima vers la petite ville de Huaraz, un trajet d’environ 400 km, mais n’a aucune idée de ce qui a pu arriver après. Elle ne sait pas non plus s’il était seul ou accompagné au moment de faire la randonnée.

« Mon but est d’aller là-bas pour le chercher et rassembler autant de gens que possible pour tenter de le retrouver et de m’assurer qu’il est une priorité. Je ne peux pas me permettre de penser à mes émotions, je ne peux que penser à mon fils », dit-elle, tentant de camoufler son inquiétude.

Autorités

Le père du Montréalais, Todd Galganov, a indiqué par courriel qu’il était lui aussi en route vers le Pérou pour retrouver son fils.

La mère a signalé la disparition à la police de Montréal et précise que les autorités péruviennes, canadiennes et américaines sont d’une « grande aide » pour mener les recherches. Elle ajoute que malheureusement, les policiers n’avaient aucune piste, mardi, sur l’endroit où il pourrait se trouver.

« Des fonctionnaires consulaires canadiens sont en communication avec les autorités locales au Pérou et ils font la liaison avec la famille de cette personne au Canada », a indiqué par courriel au Journal Brianne Maxwell, porte-parole d’Affaires mondiales Canada.