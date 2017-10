[AUDIO] Des animateurs radio réagissent aux allégations qui pèsent sur Éric Salvail

De nombreux animateurs radio ont réagi, mercredi matin, aux allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent sur le producteur et animateur, Éric Salvail.

Voici donc ce que l’on pouvait entendre au sujet sur la bande FM au sujet de cette controverse.

Sylvain Bouchard dans Bouchard en parle - FM 93,3

«Ça me jette à terre (que les gens le défendent). Vous pouvez douter! En passant, si vous écrivez : «heye il n’y a pas eu encore de procès!» Correct, ça. Il n’y a rien là-dedans d’allégations criminelles et il n’y en aura peut-être pas. Comme il n’y en a pas eu dans le cas d’Aubut, en passant. Il n’y avait rien dans le cas d’Aubut et on l’a condamné sur des gestes répréhensibles sans que ça se ramasse devant les tribunaux.»

«S’il y a des gens qui disent... Je ne sais pas moi. «Il aurait le droit un jour à une réhabilitation.» Ça, vous avez le droit de penser ça. Est-ce qu’on doit donner une deuxième chance? Je ne dis pas que je suis d’accord, vous avez le droit de penser [ça]. Mais le défendre comme ça, tout de suite. «Ahh nonon! Puis vous lui faites du mal, puis on l’aime.» Être aveuglé complètement par l’amour de quelqu’un, d’un artiste, moi je n’en reviens pas.»

«Comme il n’y a rien de nature criminelle qui est reproché, je pense qu’on peut le nommer. Je pense pareil que dans la société on peut avoir un jugement même si ça ne rentre pas au palais de justice. Il y a des choses qui sont inacceptables. Même si ce n’est pas nécessairement des affaires de la police. C’est drôle en, ce matin quand j’ai commencé le show j’avais plus tendance à dire que c’était la fin de sa carrière. On ne le sait pas, c’est des prédictions. À voir la vague de défense qu’Éric Salvail a ce matin...»

«Parce que des gens aiment Éric Salvail, parce que c’est leur animateur favoris, ils sont prêts à rejeter tout de suite les onze personnes qui témoignent dans La Presse? C’est fascinant.»

Dominic Maurais dans Maurais Live – CHOI Radio X 98,1

«Personnellement, je trouve que ça va très loin. C’est des règlements de compte, c’est quoi? [...] Moi j’étais pas là. Il y a tu du vidéo qui prouve ça. Moi ce matin, ce que je vois, c’est un média qui devient un tribunal.

Personnellement, je suis mal à l’aise avec ça. On vient de le sacrer en bas d’un sixième étage Salvail.

Je dis juste qu’il manque des bouts à l’histoire. D’abord il y a la version de Salvail qui n’est pas donnée, c’est une moitié d’histoire. Tu as juste la version de ces personnes-là, et encore là, il y a des personnes qui refusent de s’identifier [...] Mais là, sortez si vous êtes confiants, sortez toute la gang en même temps et dénoncez. Lui va donner sa version par la suite. Moi je lis ça ce matin et j’ai été désagréablement surpris de constater que c’était comme un procès sur la place publique.

Je trouve que pour un média, ce n’est pas sa job de se substituer à un tribunal [...] Ça ressemble à une chasse aux sorcières.»

Martin Cloutier dans Debout les comiques – 96,9 CKOI

«On est un peu sous le choc. On connaît tous Éric Salvail, de près ou de loin. J’ai coanimé une émission de radio avec lui à une autre époque [...] J’ai participé à son émission En mode Salvail à V. J’étais en ondes hier, ça été enregistré avant-hier. Éric est un personnage excentrique, Éric est un personnage haut en couleur, disons-le. Je sais pas comment me positionner ce matin, je suis un peu sous le choc.

Ce qui me tarabuste un peu dans cette histoire-là, c’est que cette histoire-là prenne la place publique, alors que ça ne vient pas par une enquête policière. S’il y a des gestes de nature criminelle qui sont posés dans l’histoire [...] j’aurais aimé moi que la nouvelle vienne par là, un peu comme dans l’histoire de Joël Legendre. C’est un policier qui avait émis un constat d’infraction suite à des gestes posés dans un parc.»

Doc Mailloux dans Que la Mauricie se Lève - 106,9 FM

«On est embarqué dans une histoire incroyable, on va être prudent ici. L’exhibitionnisme, c’est un geste criminel, alors la femme qui a eu le pénis dans la face, elle va au poste de police et elle porte plainte. Il n’y a pas de période de prescription pour ça, alors n’importe quand, elle peut aller se plaindre à la police, c’est un geste criminel. Maintenant pour les inconduites ou les conduites douteuses, on est en train de glisser. Souvenons-nous de l’affaire Ghomeshi. Il y a du monde qui peuvent mentir comme ils respirent.

J’en ai rien à cirer d’Éric Salvail [...] par contre, un procès sur la place publique ça c’est un autre affaire, c’est inadmissible.

Les témoignages anonymes, c’est hautement dangereux. Vous oubliez le procès Ghomeshi. Trois femmes ont menti et se sont même parjurées, alors tu peux très bien avoir dix individus qui mentent. Oui c’est possible.

Quel parallèle fait-on entre Éric Salvail et Marcel Aubut ? Ils sont plein [d’argent] tous les deux.»