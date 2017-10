Décès de Gord Downie: 7 chansons inoubliables de The Tragically Hip

Gord Downie n’est plus, mais son oeuvre, elle, demeure.

Mine de rien, en revenant sur la discographie de The Tragically Hip en ce mercredi poisseux, on prend conscience que le groupe mythique est non seulement presque aussi emblématique au Canada que la politesse ou la promo «Dérrrrrrroule le rebord», mais aussi une machine à hits bien huilée.

Pour celles et ceux qui voudraient écouter ces chansons via Apple Music, voici donc...