Des comportements inappropriés au gym

Éric Salvail aurait eu des comportements inappropriés alors qu’il était client du ProGym de Montréal. La direction l’a rencontré en 2008 à ce sujet.

« M. Salvail a été rencontré pour lui faire part de ses agissements intolérables, des regards trop insistants dans les douches, et que si la situation se reproduisait, nous n’aurions d’autre choix que de l’expulser.

Deux personnes avec qui Le Journal a pu s’entretenir affirment avoir été victimes de comportements inappropriés de l’animateur. Un premier soutient avoir été épié sous la douche en 2003 et dit avoir porté plainte à la direction, une information que ProGym n’a pas confirmée.

Une ombre

« Je sentais une ombre à l’extérieur du rideau de douche. Pendant que je m’essuyais, je vois Éric Salvail qui regarde à travers la craque du rideau de douche. J’étais sous le choc », dit cet homme qui ne souhaite pas être identifié.

Il a attendu qu’Éric Salvail ait lui-même fini de se laver et de s’habiller avant de le confronter. L’animateur a nié l’avoir espionné.

« Je suis allé porter plainte et il a été rencontré par l’administration », affirme la victime alléguée du geste déplacé.

Masturbation

Un autre homme qui s’est confié au Journal dit qu’Éric Salvail lui a fait des avances insistantes en 2006 dans le sauna du ProGym, mais qu’il lui a fait comprendre de façon très directe son désintérêt.

« Il se penchait pour voir mon entrejambe et faisait exprès pour que je voie la sienne. Je lui ai dit d’un coup que ça me choquait et que s’il continuait, ça allait mal se passer. Il a compris », affirme-t-il.

Un scénario similaire se serait produit dans un gym avec une autre personne qui s’est confiée à TVA Nouvelles mercredi. L’incident se serait produit dans un sauna.

« M. Salvail est entré après moi et c’est là qu’il m’a regardé et qu’il a commencé à se masturber », a raconté un individu qui ne souhaite pas être identifié.

Le ProGym soutient avoir eu une seule plainte contre l’animateur. Éric Salvail s’est entraîné au gymnase du boulevard Hochelaga jusqu’en décembre 2014, affirme la direction.