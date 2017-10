Disney sur Glace revient à Québec en mars 2018

Disney sur Glace sera de retour au Centre Vidéotron de Québec, du 8 au 11 mars 2018. Cette fois, ce sera au tour du spectacle Dream Big de venir émerveiller les tout petits.



À l’instar de l’année dernière, Disney a inscrit ces dates en douce sur son site web, avant même que le Centre Vidéotron ne fasse quelque annonce que ce soit.

Dream Big met en scène plusieurs des personnages les plus populaires de Disney, dont Anna et Elsa, Cendrillon et Blanche-Neige.

C’est la troisième année consécutive qu’un spectacle de Disney sur glace s’arrête au Centre Vidéotron. En mars dernier, Passeport pour l’aventure avait fait escale à Québec. L’année d’avant, c’était 6

Selon le site de Disney, les billets seront mis en vente le 18 novembre.