Hausse de salaire des médecins de famille: Les libéraux refusent que la VG se penche sur l’entente

Les libéraux ont voté mercredi contre une motion qui demandait à la Vérificatrice générale d’examiner l’entente conclue entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

La motion avait été présentée par Parti québécois et a reçu l’appui des autres partis d’opposition.



Le PQ souhaitait également que la VG se penche sur l’entente à venir avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), «afin qu'on puisse avoir l'heure juste et comprendre comment la population du Québec aura été défavorisée par rapport à un autre groupe de professionnels», a affirmé la porte-parole péquiste en matière de santé, Diane Lamarre.



L’opposition en a contre l’entente dont les grandes lignes ont été dévoilées le 6 octobre dernier, sans que les montants totaux qui soient divulgués.



Les informations sommaires révélées permettent d’évaluer la somme à plus d’un milliard de dollars.



Le gouvernement affirme maintenant que l’entente sera rendue publique après la fin des négociations avec la FMSQ.