Il passe du diesel à l’électrique

Marc Lavigne et sa conjointe envisageaient acquérir une voiture électrique vers 2020. Sauf que le scandale diesel qui a éclaté chez Volkswagen a précipité les choses.

D’abord choqués que Volkswagen ait carrément triché et menti à ses clients, il n’était, pour eux, pas question de conserver leurs deux berlines. Ils ne voulaient absolument pas qu’on modifie quelque chose à leurs voitures qu’ils appréciaient, somme toute.

En entrevue avec le Journal, M. Lavigne a confié qu’il avait finalement roulé avec sa Jetta TDI 2015 gratuitement durant deux ans – sans compter les frais de carburant, d’entretien, d’immatriculation, etc. Bref, la valeur indiquée dans le Canadian Black Book additionnée au montant de la compensation remise par Volkswagen résultait à la somme déboursée à l’achat.

Ça aura pris du temps, mais le constructeur a finalement pu compenser monétairement les acheteurs de véhicules truqués. «La paperasse était lourde, mais le traitement qu’on a reçu par le concessionnaire était irréprochable tout au long du processus», raconte M. Lavigne.

Au moment auquel le conflit s’est soldé, Volkswagen venait d’ajouter la e-Golf , sa toute première voiture électrique, à son catalogue. Pour ce couple qui possède des voitures du constructeur allemand depuis plus de vingt ans, cette avenue paraissait plus qu’intéressante. C’est ainsi que M. Lavigne et son épouse ont pris possession de leur e-Golf marine le 8 août dernier. Un peu plus de deux mois après l’achat, le compteur accumule déjà plus de 10 000 kilomètres. Il n’y a pas de doute, ils roulent!