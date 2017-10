Je sors, je reste

JE SORS

- FESTIVAL

Festival burlesque de Montréal

Photo courtoisie

Le Festival burlesque de Montréal prend son envol dès ce soir, pour une programmation de trois soirs riche en spectacles et activités. L’édition 2017 accueillera plus de 40 artistes mondiales du burlesque, dont la New-Yorkaise Dirty Martini. Le festival invite les participants à se déguiser, question de se mettre dans l’ambiance de l’Halloween. *Débute ce soir à 20h00 au Club Soda

- CONCERT

Roger Waters

Photo courtoisie

Le compositeur et bassiste du groupe mythique Pink Floyd, Roger Waters est de retour dans la métropole, pour un 63e spectacle de sa tournée nord-américaine et un troisième spectacle à Montréal. Le concert qui inclut les meilleures chansons du band anglais des années 60, fait l’éloge des critiques dans plusieurs villes américaines. * Débute ce soir à 20h00 au Centre Bell

- VERNISSAGE

Les Cages; l’espace entre les barreaux

Photo courtoisie

L’artiste québécoise Sandra Chevrier, qui jouit d’une renommée internationale, lance son vernissage Les Cages; l’espace entre les barreaux, dans laquelle le thème de la cage est au cœur de son approche artistique. Elle utilise des bandes dessinées qu’elle colle sur la peau de ses modèles, qu’elle repeint par la suite. Des stars comme Alicia Keys et Fabolous sont des fanatiques de ses œuvres. À voir absolument! *Débute ce soir à 17h00 à la Galerie C.O.A.

- EN VILLE

Salon ExpoHabitation

Photo courtoisie

Vous êtes fanatique de design intérieur ou pensez bientôt à faire des rénovations? Si oui, le Salon ExpoHabitation d’automne est une activité à ne pas manquer. Les 375 exposants et kiosques qui seront sur place, seront vos guides d’inspiration en matière de rénovations, construction et décoration. *Débute ce soir à 17h00 au Stade olympique

- CONCERT

Vincent Vallières

Photo courtoisie

Le temps des vivants. C’est le titre du nouvel album de l’interprète-compositeur Vincent Vallières. Avec sa poésie douce et ses refrains accrocheurs, le chanteur se produira sur scène avec ses musiciens de tournée. Cette grande rentrée montréalaise est une introduction à ses nouvelles chansons et des retrouvailles de ses classiques qui réchauffent encore les cœurs. *Débute ce soir à 20h00 au Cabaret La Tulipe

JE RESTE

- LIVRE

Appétits – Recette de famille

Photo courtoisie

Le célèbre chef Anthony Bourdain, propose un nouveau livre de recettes, mais qui cette fois-ci dévoile les meilleurs plats à servir en famille. Le globe-trotter qui a savouré toutes les cuisines du le monde a donc réuni des assiettes qui vont de la cuisine française, aux nouilles asiatiques, passant par la lasagne italienne. Vous aurez l’eau à la bouche! *En librairie le 11 octobre

- TÉLÉ

J.E. – Au service des citoyens

Photo courtoisie

On ne se douterait jamais que l’industrie funéraire est un univers de vice-cachés, où des escrocs profitent de la vulnérabilité de leurs clients. En effet, l’émission J.E. tente de mettre de la lumière sur le phénomène, avec l’aide de caméras dissimulées. Attention, l’enquête dévoile des mauvaises surprises. *Débute ce soir à 19h30 sur les ondes de TVA

- DVD

Spider-Man : Les retrouvailles

Photo courtoisie

L’homme-araignée est de retour au grand écran, mais cette fois-ci, on le retrouve à l’âge de quinze ans. Le jeune super héros vit une existence normale avec son ami Ned et sa tante May. Il est aussi secrètement amoureux de Liz. Lorsque sa tante n’est pas dans les parages, il revêt son costume pour venir en aide aux gens dans le besoin. Un jour, il croise l’homme vautour, qui lui attire bien des ennuis. *Sortie le 17 octobre

***Coup de cœur d’Anne-Lovely ***

VERNISSAGE : Corno & Warhol

Photo courtoisie

Jusqu’au 23 décembre prochain, les fans de l’artiste montréalaise Corno pourront visiter un vernissage à son hommage et à son amour pour Andy Warhol, le maître du Pop Art. Pour la première fois, les deux vedettes posthumes se rencontrent sur les mêmes murs, au vernissage CORNO & WARHOL. C’est l’historien d’art Paul Maréchal, qui prête les œuvres provenant de sa propre collection privée, composée d’une vingtaine d’œuvres originales de Corno, 26 affiches des expositions de Warhol, quatre autoportraits de celui-ci et une quarantaine de pochettes d’albums. À noter que l’entrée est gratuite! *Débute ce soir à 17h00 à la Galerie Corno