La Callas, une vie, et de la belle visite

Pour souligner le 40e anniversaire de la disparition de La Callas, la compagnie de disques Warner s’est lancée dans une folle aventure. Celle que le réputé chef d’orchestre Leonard Bernstein, surnomma la bible de l’opéra revivra dans votre salon, sous de nouveaux jours. En quarante-deux disques compacts et trois Blu-Ray, le bonheur sera à votre portée. En plus, nous vous proposons un concert avec le violoniste étoilé Gidon Kremer.

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous évoquons la soprano Maria Callas à travers différents coffrets, disons que ce nouveau boîtier est particulièrement exceptionnel. Comme le prix des disques est à la baisse, il vous est possible, surtout sur les sites d’achat en ligne, de vous le procurer pour une centaine de dollars. Toute la particularité de ce bijou réside dans les enregistrements devant public, remarquablement restaurés. Avec un fort livret qui accompagne votre écoute, vous découvrirez l’impératrice tragédienne entre 1949 et 1964. Que ce soit à Londres, Rome ou Mexico, la magie opère comme si vous y étiez. En plus, trois magnifiques Blu-Ray illustrent à quel point, elle fut pour plusieurs la cantatrice. Comme accompagnement, nous vous proposons une lecture : La Callas (Michel Lafon) de l’écrivaine et animatrice Ève Ruggieri. Maniant très bien la plume, avec un certain sens du suspense, elle évoque en musique et parfois en potins véridiques la vie amoureuse comme tragique, de celle qui fut l’une des premières à être traquée par les chasseurs d’images.

Photo courtoisie

Tout l’art du violon

Après le violoniste Maxim Vengerov, Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal recevront, les 25 et 26 octobre, le violoniste Gidon Kremer. C’est un musicien de haut rang qui a tout joué. De Bach à Piazzolla, en passant par des compositeurs contemporains tels Philipp Glass, John Adams, sa palette stylistique est très large. Il interprétera le Concerto pour violon de Schumann. À la Maison symphonique.

Louis Lortie

Photo courtoisie

★★★★

Chopin Vol 5 – Chandos/Naxos

Avec beaucoup de patience et d’attention, le pianiste Louis Lortie construit son édifice Chopin. Au fil des parutions, nous avons toujours mentionné le travail scrupuleux, la justesse du ton et cette intériorité qui fait de ce pianiste un grand concertiste. Avec ce volume 5 qui réunit des mazurkas, l’interprète offre une vision claire et mouvante, servie par une tendresse particulière. Avec une prise de son rapprochée, un peu comme s’il avait transporté son piano dans votre salon, ses mazurkas témoignent d’un esprit de synthèse. Une nouveauté qui sied bien avec l’automne.

3 concerts à surveiller

►Dimanche 14 h

Maison de la culture Mercier

Orchestre Métropolitain

Imaginer l’Espagne

Œuvres de De Falla, Evangelista et Rimski-Korsakov

Solistes : Julien Bélanger : joueur de marimba

Marjorie Maltais : mezzo-soprano

Sous la direction d’Alain Trudel

►29 octobre 14 h

Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal

Montréal Baroque

Œuvres de la Réforme

►1er novembre 20 h

Maison symphonique