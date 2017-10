La vie parisienne d’Isabelle Boulay

PARIS | Isabelle Boulay fait partie d’une poignée de Québécois qui ont le statut de star à Paris et il suffit de passer deux heures avec elle pour le constater. Que ce soit les serveurs du café du coin ou les chauffeurs de taxi, tout le monde connaît la Gaspésienne, qui fait carrière de l’autre côté de la frontière depuis que Starmania l’a propulsée vers la gloire, à la fin des années 1990.

Au café Le Poncelet, là où elle donne rendez-vous au Journal, pas très loin de l’Arc de Triomphe, une dame l’arrête­­­ gentiment. « Vous me faites rêver quand je vous regarde chanter à la télé », lui dit-elle, avant que la chanteuse lui fasse une accolade.

« C’est ça, ce métier-là, explique Isabelle Boulay en s’assoyant. Quand je chante, c’est ça que je cherche à apporter. Du réconfort. J’essaie d’élever les gens au-dessus de leur réalité. Je n’ai aucune autre prétention que celle d’apporter de la beauté au public. »

Au cours d’un généreux entretien à la veille de sa rentrée européenne à l’Olympia, Isabelle Boulay nous amène dans son quartier, le 17e arrondissement, là où elle a son pied-à-terre parisien. La chanteuse a ses habitudes dans le coin, comme au Marché Poncelet, où les propriétaires de la Maison Divay, une boucherie qu’elle fréquente depuis son arrivée en France, lui fredonnent des chansons de Starmania lorsqu’ils la voient.

Et ses fans français, comme au Québec, sont très fidèles. « Il y a une femme près de Paris, qui a commencé à venir me voir à 12, 13 ans avec son ami. Aujourd’hui, elle est maman, elle est mariée, et je la vois encore. Les fans amènent aujourd’hui leurs enfants, qui ont l’âge de mon fils. Il y a des gens qui sont là presque à toutes les dates ».

Le trac de Olympia

Isabelle Boulay se souvient de toutes ses premières fois à Paris. Comme son tout premier Olympia de Paris en solo le 4 décembre 2000, et la première fois où elle a vu son nom en grosses lettres sur la marquise. « J’avais l’impression que j’étais encore petite », se rappelle-t-elle. D’Édith Piaf à Dalida, en passant par Johnny Hallyday, les plus grandes légendes françaises y sont passées.

Aujourd’hui, Isabelle Boulay a fait la mythique salle une vingtaine de fois, et elle le refera mercredi soir.

« Ça reste un des endroits où j’ai le plus peur de monter sur scène. C’est une des salles où j’ai eu les plus grands tracs de ma vie. (...) Le refaire, chaque fois, ç’a beaucoup de signification. C’est comme un accomplissement, comme si je mettais une étoile sur mon parcours. Cette première-là, j’y pense depuis des mois. »

La priorité, la famille

Cet Olympia arrive au terme d’une année charnière sur le plan professionnel pour Isabelle Boulay. Il y a eu la fin de La Voix, la sortie du disque En vérité et la célébration de ses 25 ans de carrière devant 80 000 personnes sur les plaines d’Abraham.

« Des fois, je suis en train de chanter, et je me dis que jamais je n’aurais pensé me trouver là où je suis. »

Bien qu’elle se plaise à Paris, Isabelle Boulay fera l’aller-retour tout l’automne malgré la tournée européenne qui se poursuit jusqu’en décembre.

Elle repart déjà jeudi, dès le lendemain de la première, pour célébrer vendredi l’anniversaire de son fils Marcus.

La famille et la tournée européenne sont d’ailleurs les raisons pour lesquelles Isabelle Boulay ne s’assoira pas sur son siège de coach pour la prochaine saison de La Voix. « On a essayé jusqu’à la dernière minute, mais vraiment, ça ne pouvait pas fonctionner ».

Le Journal a été invité à Paris par Isabelle Boulay.

Nouveau spectacle - «De l’artisanat de luxe»

PARIS | Après avoir consacré sa dernière tournée à Serge Reggiani­­­, Isabelle Boulay renoue avec son répertoire dans la tournée En vérité, avec un spectacle « simple, mais tellement raffiné et travaillé », dit-elle.

« Je pourrais dire qu’on a fait comme de l’artisanat de luxe avec les chansons », explique l’artiste, attablée à un café de Paris. J’ai été ambitieuse parce qu’il y a beaucoup de nouvelles chansons. C’est impressionnant, parce que ça passe vraiment bien. C’est comme si les gens les connaissaient déjà », dit celle qui a déjà cinq spectacles à son actif. Le country, le rock, la chanson française : on y retrouvera toutes ses influences, ainsi que deux pièces de Reggiani. Même à Paris, elle est accompagnée par quatre musiciens québécois, dont le chef Simon Godin qui a joué avec elle pour la première fois à 19 ans.

C’est le même spectacle qu’Isabelle Boulay présentera au Québec dès janvier, puisqu’elle est en tournée européenne jusqu’au 23 décembre.

En première partie

Comme Francis Cabrel l’a fait à ses débuts pour elle, Isabelle Boulay avait envie de donner la chance à un artiste québécois de faire sa première partie ce soir, à l’Olympia. Son choix s’est arrêté sur Safia Nolin. « Elle est absolument différente de moi, mais je pense que si j’avais été une artiste de cette génération, c’est une des sensibilités qui auraient été la plus proche de la mienne. Elle a de l’aplomb et est sensible à la fois. Sa voix vient de l’âme. C’est pour ça que j’ai envie de lui ouvrir cette porte. »

Isabelle Boulay sera en spectacle le 1er mars à Montréal, et le 7 mars à Québec.