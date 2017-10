Le chanteur Gord Downie est décédé

Gord Downie, le leader de la formation rock canadienne The Tragically Hip, est décédé mardi soir, à l’âge de 53 ans. Il a succombé à un cancer du cerveau diagnostiqué en décembre 2015.

C’est entouré de ses quatre enfants et de certains de ses proches que le chanteur s’est éteint, a annoncé sa famille sur le site officiel de son groupe, mercredi.

Ardent défenseur des droits des Autochtones, Gord Downie a fait paraître son dernier album, «Secret Path» en, octobre 2016. Quelques mois plus tôt, en compagnie de ses comparses de The Tragically Hip – groupe qu’il a fondé en 1984 en Ontario –, il a proposé une tournée canadienne de plusieurs dates, dont le dernier a été présenté à Kingston et diffusé en direct.