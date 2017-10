Roger Waters: le temps des adieux

Quand Roger Waters a épongé une larme pendant que la foule l’ovationnait au Centre Vidéotron, à Québec, il y a deux semaines, je n’ai pu m’empêcher de me dire : mais quelle belle façon de nous dire adieu !

Fidèle à ses habitudes, Waters venait d’en mettre plein la vue et les oreilles à une foule de nostalgiques venus applaudir des succès qui datent à peu près tous des années 1970.

Je ne sais pas si le cerveau derrière l’album The Wall songe à la retraite. Lui-même a soufflé le chaud et le froid sur cette question lors d’une entrevue accordée au magazine Billboard, cet été. Mais ce spectacle de la tournée Us + Them, qu’il présentera pour la cinquième et dernière fois au Québec, jeudi soir, au Centre Bell de Montréal, ferait un parfait chant du cygne pour l’artiste de 74 ans.

Sauf pour des raisons pécuniaires, je vois mal comment Waters pourrait se réinventer et repartir pour une autre tournée, sans tomber dans la redite, après celle-ci, qui se poursuit tout de même jusqu’à la fin août 2018. Le citron a été pressé au maximum.

Certes, il arriverait avec des effets visuels spectaculaires, l’une de ses marques de commerce et l’un des points forts de son concert.

Quoi de neuf ?

Par contre, à part chanter les mêmes vieux succès de Pink Floyd dans un ordre différent, il n’aura rien de neuf à proposer musicalement.

C’est déjà le cas. L’essentiel de sa performance puise sa source dans le catalogue de son ancien groupe. Les quelques pièces de son dernier album solo, qui ressemblent à des fonds de tiroir de l’époque de Pink Floyd qu’il a récupérés et tenté de mettre au goût du jour, constituent le maillon faible de la tournée Us + Them. Et comme Is This The Life We Really Want? est paru au printemps et que Waters n’avait rien sorti de nouveau depuis Amused to Death, en 1992, ça ne risque pas de changer prochainement.

Quant à ses opinions politiques, elles sont bien connues et sa dénonciation de Donald Trump, bien que percutante, n’apportait rien de neuf au débat. S’en prendre au président américain, un an après son élection et une fois que tous les artistes l’ont fait, c’est comme enfoncer une porte ouverte.

Un show hommage

Tout cela fait en sorte que, comme je l’écrivais dans ma critique du concert, Roger Waters sur scène, sans David Gilmour et Nick Mason – les deux autres membres survivants du groupe –, est en train de devenir le meilleur show hommage à Pink Floyd sur le marché de la tournée.

Ce n’est quand même pas un mince exploit, étant donné que la concurrence est vive et abondante dans ce créneau. Sauf que ce n’est pas le souvenir que j’aimerais garder d’un des artistes les plus marquants de toute une génération.