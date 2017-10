Encore un bel automne, et même si cette année les pommes se font rares, à cause des délires printaniers de mère Nature, notre tradition de cuire des pommes pour en faire des tartes et autres desserts quand il commence à faire froid, perdure. Le parfum inoubliable de la tarte aux pommes chaudes a des pouvoirs de séduction difficiles à battre. Personne n’y résiste, même pas ceux qui se disent à la diète.

Ne soyez pas intimidé par la fabrication d’une tarte. Si vous ne voulez pas vous lancer dans la pâte, achetez simplement de la pâte feuilletée ou brisée toute prête, mais de bonne qualité. Pour la garniture, c’est une question de goût.

Pour cuire les pommes, deux méthodes sont possibles : cuire avec la peau, puis passer les fruits au tamis, ou peler et évider les pommes avant la cuisson. Les pommes peuvent aussi être cuites au four, dans leur peau, puis écrasées à la fourchette pour en faire une purée. Personnellement, je préfère peler et évider les pommes, car cela me permet de les découper en petits morceaux qui cuiront plus rapidement.

Dans les tartes, les pommes crues ou cuites, ou un mélange des deux, s’utilisent. La tarte « à la française » traditionnelle est une pâte couverte de purée de pomme, puis de tranches fines de pommes crues. La tarte québécoise, comme l’américaine, emmitoufle entre deux couches de pâte sucrée des quartiers de pommes crues qui cuisent au four. Les pommes peuvent être râpées, en dés ou en quartiers.

Mon conseil : toutes les pommes n’ont pas le même goût. Donc, mélangez les variétés de pommes pour avoir des saveurs excitantes.

Toutes les pommes n’ont pas non plus la même texture une fois cuites. En mélangeant les variétés, vous obtiendrez des textures plus ou moins en purée ou plus ou moins croquantes.