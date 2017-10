«Je n'aurais pas dû m'endormir» - le mari de la femme disparue à Blainville

BLAINVILLE | La mystérieuse disparition d’une mère de famille de Blainville continue de susciter de vives inquiétudes chez ses proches.

Mère de deux adolescents, Lisa Dumais, 42 ans, a été vue pour la dernière fois il y a cinq jours.

Dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles, son conjoint confie qu'il s'en veut de s'être endormi plus tôt qu’à l’habitude.

«Elle est dépressive et je n'étais pas là pour la protéger. Elle a déjà fait une tentative de suicide», a relaté Patrick Laframboise, qui dit s’être endormi devant la télévision jeudi soir dernier. «Je n’aurais pas dû m’endormir. Ce soir-là, j’avais pris une couple de bières et je me suis endormi sur le divan.»

À son réveil, quelques heures plus tard, il a constaté l’absence de sa femme. «La dernière fois que je l’ai vue, elle était en pyjama et elle faisait la vaisselle», a-t-il dot. Il s’est aussitôt lancé à sa recherche et a communiqué avec les policiers.

Les lumières allumées

M. Laframboise vit des heures d’angoisse et ne comprend pas trop ce qui s’est passé. «J’ai l’impression que ce n’est pas vrai. Je laisse des lumières allumées dans les chambres où elle va s’isoler d’habitude parce que ça me donne l’impression qu’elle est encore ici», a-t-il raconté.

Lisa Dumais avait déjà quitté la maison dans le passé, mais pour de plus brèves périodes. Cette fois-ci, la mère de famille a disparu sans laisser de traces et en laissant derrière elle son téléphone cellulaire. Elle avait sur elle une sacoche en tissu beige. Aucune transaction n’a été apparemment effectuée dans son compte bancaire depuis sa disparition.

Patrick Laframboise implore sa femme de se manifester. «Qu’elle revienne à la maison, qu’elle appelle quelqu’un, la police, un ami, quelqu’un. Si elle ne veut pas revenir, c’est correct.»

M. Laframboise dit que le couple s’était chicané «un peu» durant la soirée avant la disparition. «Mais ce n’était que du petit niaisage. Une semaine avant, elle avait été chercher de l’aide dans un centre de crise, elle est sortie, et là, ça avait l’air d’aller mieux. Puis là, elle est partie», a affirmé l’homme.

M. Laframboise a offert aux policiers de passer le détecteur de mensonges. «Il est tellement arrivé d'histoires que je peux comprendre que les gens me soupçonnent. Mais je l'aime et elle m'aime», a-t-il insisté. L’homme n'ose pas sortir de chez lui, espérant vivement le retour de sa femme.

- Avec la collaboration de Michel Jean