Ne chantez pas la mort

Est-ce que cette année, au Gala de l’ADISQ, on va finalement avoir droit à un hommage aux grands disparus ?

Impossible de le savoir, on va le découvrir tous ensemble le 29 octobre à la télé. Pour les familles des musiciens décédés au cours des derniers mois, c’est un peu ordinaire.

VIVRE EN AMOUR

L’année dernière, le Gala avait fait un long et vibrant hommage (tout à fait mérité) à René Angelil. Mais il n’y avait pas eu de segment « In Memoriam » pour les autres morts de l’année (Lucille Dumont, Roger Tabra ou Bob Bissonnette, entre autres).

À l’époque, Julie Gariépy de l’ADISQ m’avait confirmé que cela faisait deux ans qu’il n’y avait plus d’« In Memoriam » au Gala, mais que la liste des grands disparus se retrouvait dans le programme remis aux membres du public sur place.

Je terminais ma chronique en disant : « Et si on mettait de la pression sur Radio-Canada pour que l’année prochaine, un véritable segment “In Memoriam” soit réintégré au Gala de l’ADISQ ? »

Au cours des derniers mois, on a perdu Bob Walsh, Tex Lecor et Luc Cousineau... entre autres.

Mais quand j’ai contacté Julie Gariépy hier, elle a réitéré que la liste des disparus serait dans le programme, sur le site de Palmarès ADISQ et sur le site de Radio-Canada.

Or, elle n’a rien voulu confirmer ou infirmer à propos d’un éventuel hommage en ondes à ces grands disparus. « Je ne me prononce pas sur le contenu des émissions. On ne dévoile jamais le contenu à l’avance. »

Y aura-t-il hommage ou pas ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous, moi et les proches, on va le découvrir le soir même devant notre télé.

Avouez que pour le fils, la fille, le mari ou l’épouse d’un artiste décédé, c’est un peu décevant comme réponse.

Pour Karine Cousineau, la fille de Luc Cousineau, qui a fait plusieurs hits dont Vivre en amour, c’est « absurde ».

« Je trouve que faire un hommage, c’est une marque de respect pour l’artiste et pour le public qui les a aimés. Une vie publique mérite un hommage public », m’a-t-elle dit hier.

Je suis bien d’accord. Prendre un moment pour se rappeler des artistes et artisans qui nous ont donné du bonheur, c’est la moindre des choses.

FERLAND 2017

En terminant, dans le domaine de la musique, un petit scoop au sujet de mon ami Jean-Pierre Ferland : il sortira le 20 novembre un album intitulé La vie m’émeut, l’amour m’étonne.

Il y interprète, dans de nouveaux arrangements, des chansons qui n’ont pas, selon lui, eu la carrière qu’elles méritaient. Que veux-tu que je te dise ?, Il faut des amoureux, Quand on se donne, Mon frère, Maman ton fils passe un mauvais moment, etc.

Vous vous souvenez de Montréal est une femme, tellement années 1990 ? Jean-Pierre la reprend dans de nouveaux arrangements d’André Leclerc.

« Tu es heureux ? » ai-je demandé à mon ami. « Je frôle le bonheur, m’a-t-il répondu. En vieillissant, ma voix est plus ronde. »

Un chanteur qui s’améliore avec les années, comme le bon vin ? Une chance qu’on l’a, lui !