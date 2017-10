«On a un excellent climat de travail chez Salvail et Co.», dit la directrice de production d'«En mode Salvail»

MONTRÉAL | La directrice de production de l’émission «En mode Salvail», Justine Archambault, a affirmé mercredi n’avoir jamais été témoin de gestes déplacés de l’animateur accusé d’inconduites sexuelles par plusieurs personnes.

«Je ne me suis jamais sentie, d’aucune manière, persécutée ou quoi que ce soit. Ce n’est vraiment pas le cas. On a un excellent climat de travail chez Salvail et Co.», a soutenu Mme Archambault en entrevue à TVA Nouvelles. Elle travaille avec l’animateur depuis cinq ans.

Rappelons que mercredi matin, La Presse + a publié un article dans lequel une dizaine de personnes ont témoigné d’actes sexuels déplacés qui auraient été commis par Éric Salvail.

«Il n’y a pas d’accusations. Oui, OK, il y a des propos qui ont été rapportés, mais les réseaux sociaux, c’est fort ça. Ça peut rapidement être mal perçu», a ajouté Mme Archambault en commentant les allégations qui pèsent contre l’animateur.

Aucune accusation formelle n’avait été annoncée en milieu d’après-midi, mercredi.

La directrice de production a aussi affirmé être déçue par l’annulation de l’émission annoncée par V Télé. «C’est sûr qu’on est inquiets. On a hâte de savoir la suite des choses. C’est un "show" qu’on aime et on aime travailler chez Salvail et Co.», a-t-elle affirmé.