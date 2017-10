Que des éloges pour Girard

NASHVILLE | Samuel Girard n’a joué que trois matchs dans la Ligue nationale de hockey, mais, déjà, il a laissé sa marque. Le jeune hockeyeur de Roberval ne s’attire que des éloges dans le vestiaire des Predators.

« Il joue avec énormément de calme et de maturité, l’a complimenté son partenaire de jeu lors de ses trois matchs, Mattias Ekholm. L’an dernier, on voyait déjà qu’il avait les habiletés offensives et le sens du jeu pour jouer dans cette ligue. Cette année, il le fait très bien. Il ne se place jamais en mauvaise position en zone défensive. Il garde le jeu simple et, une fois qu’il a traversé la ligne rouge et qu’il se dirige en zone offensive, c’est là que son cerveau se met réellement à travailler. »

D’ailleurs, Ekholm joue un peu le rôle de mentor avec Samuel Girard en étant son partenaire de jeu. Mais le grand défenseur suédois se fait très humble lorsque questionné sur ce qu’il peut enseigner au jeune défenseur de 19 ans.

« Certainement pas comment jouer en zone offensive, lance-t-il en riant. En attaque, il sait plus quoi faire que moi-même. Mon but est simplement de l’aider en zone défensive, de lui parler le plus possible et de m’assurer qu’il soit confortable. »

ENTRAÎNEUR ÉLOGIEUX

De son côté, Peter Laviolette semble affectionner particulièrement le jeune Robervalois. Lors de l’arrivée du Journal à Nashville, un responsable des communications des Predators a accepté notre demande d’entrevue avec l’entraîneur-chef en disant que Laviolette « adore parler de Sam Girard. »

Tout comme son directeur général David Poile, dont les propos ont été rapportés dans notre édition d’hier, l’entraîneur d’expérience n’a pas voulu dévoiler son jeu quant à l’avenir de Girard avec les Predators. Toutefois, il n’a pas hésité à le complimenter.

« Il est très calme en possession de rondelle, il travaille bien en zones restreintes et il est rapide en couverture défensive. À chaque opportunité qu’il a eue, il nous a impressionnés avec son jeu en général, pas seulement en zone offensive. Il a été bon défensivement, il nous a aidés à sortir la rondelle du territoire, a fait de bons jeux en zone centrale et a été un atout en attaque. »

RESPONSABLE

D’ailleurs, les jeunes défenseurs offensifs qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey viennent inévitablement avec certains doutes sur leur capacité à bien défendre. À entendre ses coéquipiers parler, ils ont vu la même chose que leur entraîneur.

« C’est un jeune très intelligent et il a été incroyable lors des trois matchs qu’il a joués, a renchéri le capitaine et défenseur étoile de l’équipe, Roman Josi. Il possède des qualités que peu de jeunes de son âge ont. Il patine très bien et prend de bonnes décisions. De plus, il n’est pas une nuisance en défensive puisqu’il est très bon. Il utilise bien son bâton pour contrer les attaques adverses. »

Des sacrifices qui ont rapporté

Même s’il joue actuellement dans la Ligue nationale de hockey en raison de son jeu sur la patinoire, Samuel Girard refuse de tout prendre le crédit pour la réalisation de son rêve.

Le défenseur des Predators de Nashville sait pertinemment que sans le soutien et les sacrifices réalisés par sa famille, il ne compterait pas déjà trois rencontres dans la LNH derrière la cravate.

Ses parents, Tony Girard et Guylaine Dion, ont mis de côté les voyages afin de pouvoir continuer de payer les saisons de hockey de Samuel. Puis, son frère Jérémy a accepté de renoncer à jouer au niveau midget AAA afin que son petit frère, lui, puisse poursuivre son développement.

« J’ai eu à faire face à beaucoup d’obstacles dans ma carrière, a-t-il tout de même reconnu. Certains d’entre eux auraient pu me faire trébucher, mais je n’ai jamais baissé les bras. Tous les obstacles, je les mettais derrière moi, je me foutais de ce que les gens pensaient. Je ne suis pas le seul à avoir fait des sacrifices par contre. Ma famille et ma blonde m’ont toujours supporté. C’est grâce à un travail d’équipe si je suis ici aujourd’hui. »

Son premier but dans la LNH, marqué le 12 octobre contre les Stars de Dallas, à Nashville, devant sa famille, était donc en quelque sorte l’aboutissement de plusieurs années de sacrifices.

« Je pense que les photos prises de moi après mon premier but montrent à quel point j’étais content. J’étais surtout content que ma famille soit là pour vivre ce moment-là avec moi. Ils ont travaillé aussi fort que moi et fait autant de sacrifices que j’en ai faits. C’était le fun de vivre ça avec eux. »

UNE RÉGION DERRIÈRE LUI

Girard a d’ailleurs souri lorsqu’on lui a parlé de l’impact médiatique qu’avait eu son entrée dans la Ligue nationale dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Surpris ? Pas tant que ça.

« Les gens de Roberval, depuis que je suis jeune qu’ils me supportent. Au centre d’achat, les gens me saluent et me demandent comment je vais. C’est la même chose pour mes parents, mais, à eux, ils ne leur demandent pas comment ils vont, mais plutôt comment je me porte ! C’est le fun de voir que toute la région est derrière moi. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, on vient de loin dans le nord et c’est plus dur de percer d’où l’on vient. Si je peux être un modèle de persévérance pour les jeunes, tant mieux. »

À l’hôtel

Samuel Girard demeure encore à l’hôtel à Nashville, mais les Predators lui ont loué une suite avec cuisine et salle à manger afin qu’il se sente le plus chez lui possible. D’ailleurs, sa copine l’accompagne depuis le début de l’aventure, et elle poursuit ses études par correspondance. « L’adaptation va bien. Quand j’arrive à la maison, j’ai quelqu’un à qui parler et dans le vestiaire, les gars sont vraiment gentils avec moi. Ils m’aident beaucoup. »

Priorité à la communication

Parmi les aspects du jeu que Girard a développés depuis son arrivée à Nashville, la communication sur la patinoire vient en tête de liste. « C’est tellement important et ça manque au niveau junior. Les équipes devraient miser plus là-dessus. Ici, les gars sont toujours bien placés. Certains disent que plus tu montes, plus c’est facile parce que les joueurs sont tellement bons. Si tu as une bonne vision du jeu, tu vas toujours trouver une option sur la patinoire. »

Les cataractes à l’œil

Même si sa tête est 100 % à Nashville, Girard continue de suivre les activités des Cataractes de Shawinigan et s’entretient de temps à autre avec leur directeur général, Martin Mondou. « Ils ont eu un mauvais début de saison, mais je regardais les matchs et ils ne jouaient pas mal. Ils manquaient d’opportunisme. Ça va leur faire du bien d’avoir gagné deux matchs, car, là, tout le monde était en panique. Les fans de Shawi le méritent aussi. »

Samuel qui ?

Fait plutôt cocasse, mardi soir, peu de temps avant la rencontre entre les Predators et l’Avalanche, dans les sous-sols du Bridgestone Arena, Samuel Girard se préparait à aller regarder le match des siens depuis le gymnase des Predators lorsqu’il a croisé une préposée à la sécurité qui lui a interdit le passage en lui demandant de lui montrer son accréditation. Girard lui a mentionné être un joueur, mais la dame s’est faite persistante, avant de laisser passer le jeune hockeyeur. Gageons que dans quelques semaines, il n’aura plus besoin de s’identifier !