Scandale Éric Salvail: vives réactions des internautes

Un scandale frappe Éric Salvail ce mercredi alors que onze personnes ont raconté à La Presse qu’elles ont subi, ou ont été témoins, d’inconduites sexuelles de sa part.

L’animateur et producteur a réagi sur sa page personnelle. Il s’est dit «fortement ébranlé» et prendra une «pause professionnelle de quelques jours» pour «faire le point sur les événements».

Ces allégations ont provoqué un tollé de réactions sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook du Journal, la plupart des internautes dénoncent les gestes de l’animateur et producteur.

Johanne Desroches s’en prend d’ailleurs durement à celui qui était parmi les personnalités les plus populaires au Québec. «Je ne crois pas à la capacité d’empathie de ce grossier personnage abuseur. Ne vous laisser pas manipuler, ce TI-mononcle des temps modernes méritent ce qui lui arrive, le respect de soi et des autres ne font pas partie de ses valeurs [sic]», a-t-elle lancé.

«Que ce soit un homme ou une femme connu et non-connu, ces gestes sont inacceptables. Non c’est non. Malheureusement pour toi Eric, il va falloir que tu assumes et que tu vives avec les conséquences de tes gestes [sic]», a écrit pour sa part Johanne Turgeon.

Éric Salvail affirme dans sa publication qu’il «aborde cette situation avec énormément d’empathie pour tous ceux et celles à [qui il aurait] pu causer un malaise ou quelque forme de préjudice que ce soit.» Certains remettent toutefois en doute la sincérité de cette affirmation. «Sérieux? Tu avais pas l'intention de causer de malaises? C'était quoi ton intention alors? Tu pensais que parce que tu faisais ça à des gars que ça passerait plus? Ce que tu as fait est pas défendable, y'a pas d'excuses non plus. T'as jamais appris la chanson "Mon corps c'est mon corps ce n'est pas le tien" ? Je ne suis pas surpris que tu aies utiliser ta position de pouvoir pour faire passer ceci. Entre toi et Weinstein, y'a aucune différence [sic]», a dénoncé Mathieu Moquin.

Des individus déçus

Plusieurs adeptes de l’animateur ont été profondément bouleversés par les allégations. «Tout ce que je peux dire, c'est que la déception est à la hauteur du personnage....», a commenté Caroline Labrecque sur la publication d’Éric Salvail sur sa page personnelle. «Je suis fortement déçu. Par ce comportement de malade, Des soins sont nécessaires. [sic]», a mentionné dans la même veine Réjean Morissette.

Au lieu de diriger leur attention sur Éric Salvail, certains internautes ont plutôt choisi de s’adresser aux victimes. «Bravo aux hommes qui ont eu le courage de dénoncer», a indiqué Danièle Carbonneau sur la page du Journal.

Soutien à l’animateur

Ils sont pourtant nombreux sur sa page personnelle à défendre l’animateur et le producteur. «Je trouve scandaleux que l’on accuse une personne avant même que des accusations aient été portées contre elle. C’est facile derrière nos écrans de juger. Ce qui se passe présentement n’est pas de nos affaires. Cette histoire concerne M. Salvail et la personne qui a fait les allégations. Trouvez-vous une vie et arrêtez de juger sans connaître la vraie vérité», a répliqué Mélanie Darche.

«Prends soin de toi Éric et ne t'en fait pas avec ça, il y aura toujours des gens méchants et opportunistes pour condamner. Comme ma femme dit: tu es un excessif et oui, pour certains tu vas loin dans tes farces. Pour ma part, ne laisse pas cette crise mettre en doute l'être humain que tu es. Personne n'est parfait et oui, on peut tous et toutes faire des erreurs dans une vie et le fait que tu sois une personne public, ben certaines personnes jalouses en profite. Où est la présomption d'innocence? Tu as mon soutien Éric. xxx [sic]», a signifié pour sa part François Gosselin.

Le Groupe V Média a annoncé qu’il suspend l’émission En mode Salvail dès aujourd’hui et pour une période illimitée. Plusieurs partenaires commerciaux ont mis un terme à leur association avec l’animateur. Aucune enquête n’a été ouverte pour l’instant.