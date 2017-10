Seul avec soi

Vous avez lu ma dernière chronique? Si ce n’est pas le cas, je vous la résume. Je racontais que, la semaine passée, une voiture à embouti le hall d’entrée de ma maison. Percutant au passage mur de briques, porte d’entrée et poutre de soutien, rendant ainsi ma maison inhabitable pour une durée indéterminée.

Après une semaine d’hôtel, nous avons été relocalisés. Un petit condo qui fait le boulot. Rien de plus, rien de moins. Suite au brouhaha que tout ça a causé, ma blonde a décidé de quitter vers le Saguenay pour quelques jours avec notre fils. Question de voir la famille et de décompresser un peu. Moi je suis resté dans les environs, travail oblige.

Je ne vous mentirai pas, j’étais content d’avoir quelques jours tout seul, à moi. Oui, je devais aménager notre nouvelle demeure, mais essentiellement j’allais avoir du temps pour m’occuper de moi. Quand un gars dit qu’il s’occupe de lui, il fait en général exactement l’inverse. Il néglige son alimentation, son hygiène et se gave sans fin de jeux vidéo et de films abrutissants. Mais que voulez-vous, ça fait du bien se faire un peu de mal.

J’aimais bien jouer tout seul quand j’étais petit. Je n'avais besoin de personne pour avoir du plaisir. Des figurines Terminator, quelques blocs lego, quelques sofas, et me voilà parti pour des heures.

Pendant ces quelques jours, j’allais retrouver le petit gars en moi...

Les premières 24 heures furent agréables. Entre deux bouchées de pogo, je jouais au playstation, le tout vêtu de mes boxers les plus distingués (non). Le paradis... mais au fond, non pas vraiment.

Après cette première journée, après m’être payé la traite dans le confort food et le divertissement, j’ai commencé à m’ennuyer horriblement.

Pas de façon progressive ou subtile, non non. L’ennui est venu me cogner dans le ventre comme Mike Tyson de la conscience. Soudainement je trouvais mon environnement trop calme. Pas de petit garçon qui court partout en essayant d’accrocher le plus de bibelots au passage, pas plus que de blonde qui me demande comment a été ma journée ou me demande si le souper est prêt.

Rien. Juste moi, avec moi, accompagné de... moi. Le temps a semblé soudainement passer très lentement. Comme si chaque minute me regardait en me jugeant de ne pas être en train de faire quelque chose de constructif.

J’imagine que je ne devrais pas me sentir coupable de ne rien faire. Je travaille fort, je m’occupe de ma famille et à la fin je passe très peu de temps seul, je devrais avoir le droit d’en profiter.

Le petit gars qui aimait tant jouer seul à peut-être vieilli lui aussi. Si, avant, le bonheur pour moi c’était de jouer avec des figurines, maintenant c’est de regarder mon garçon faire exactement la même chose.