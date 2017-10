Un nouveau chapitre pour Pierre Turgeon

LOS ANGELES | Anze Kopitar a parfaitement décrit Pierre Turgeon. « Je ne l’ai jamais vu grognon ou de mauvaise humeur. Il a le sourire, il aime ce qu’il fait et c’est contagieux. »

Il n’y a pas si longtemps, Kopitar croisait souvent un entraîneur en chef qui faisait la baboune en Darryl Sutter. À Los Angeles, Turgeon n’a pas la même pression ou les mêmes responsabilités que Sutter.

Au cours de l’été, Luc Robitaille a invité Turgeon à rallier les rangs de l’équipe dans un rôle d’adjoint de John Stevens. L’ancien capitaine du Canadien travaille étroitement avec les attaquants. Dans le jargon du métier, on décrit ses tâches comme un responsable des habiletés. Après une carrière de 1327 points (515 buts, 812 passes) en 1294 matchs, il doit pouvoir prodiguer quelques conseils aux Kopitar, Jeff Carter ou Tyler Toffoli.

« C’est un beau défi et un beau changement pour moi, a dit Turgeon, hier, à sa sortie de l’entraînement matinal des Kings au Toyota Sports Center à El Segundo, en banlieue de Los Angeles. Depuis ma retraite du hockey [2007], j’avais surtout dirigé mes enfants au hockey. Je faisais aussi d’autres choses. J’étais prêt pour une nouvelle aventure. »

Appel de Robitaille

Turgeon ne cherchait pas nécessairement à revenir dans un environnement de la Ligue nationale de hockey (LNH).

« J’ai joué une saison avec Rob Blake à Denver et je connaissais Luc depuis mes années dans la LHJMQ, a rappelé l’homme de 48 ans. Je croisais Luc pratiquement tous les ans dans des œuvres de charité. Ils sont deux bonnes personnes, Luc et Rob. Mes enfants sont maintenant plus vieux et je pouvais écouter une proposition. Mais à la base, je ne regardais pas pour un boulot dans la LNH.

« J’ai reçu un appel de Luc en juin, a-t-il continué. J’ai finalement décidé d’accepter le défi. Je me suis présenté à un camp de développement en juillet et j’ai aimé travailler avec les jeunes. J’ai donc accepté de me lancer. Ma femme a aussi choisi de me suivre à Los Angeles. Je ne regrette pas. J’ai toutefois gardé ma maison au Colorado. »

John Stevens, qui a remplacé Sutter derrière le banc des Kings cette saison, se réjouit de la présence de Turgeon à ses côtés.

« Avec Pierre, nous avons ajouté une personne qui apporte une belle énergie à l’équipe, a mentionné l’entraîneur-chef. Il a aussi un talent indéniable, il a joué à un grand niveau dans la LNH. Il a toujours eu une vision offensive. Il nous procure de bons conseils. Il est une très bonne acquisition. Il étudie nos chances de marquer, il regarde nos forces et faiblesses au cercle des mises en jeu. Il apporte une perspective nouvelle. »

En ce début de saison, les Kings ont plus de mordant à l’attaque. Ils totalisaient 16 buts à leurs cinq premiers matchs pour une moyenne de 3,2 (avant la rencontre d’hier). L’an dernier, les Kings ont fini au 24e rang de la LNH avec une moyenne de 2,43 buts par rencontre.

Un fils dans la Ligue américaine

Quand il n’est pas occupé dans ses nouvelles fonctions avec les Kings, Turgeon garde un œil attentif sur les Griffins de Grand Rapids, l’équipe-école des Red Wings de Detroit, mais aussi celle de son fils Dominic.

« Dès que j’en ai la chance, je regarde ses matchs, a précisé Turgeon. L’an dernier, j’ai suivi ses rencontres en séries. Je suis son développement. »

À sa deuxième saison dans la Ligue américaine, Dominic Turgeon a déjà obtenu 5 points (3 buts, 2 passes) en quatre rencontres. Il est un choix de 3e tour des Wings au repêchage de 2014.