10 échecs automobiles des années 2000

Le début des années 2000 n’est assurément pas la période la plus reluisante de l’histoire de l’automobile. Voici 10 modèles qui ont été de véritables échecs et qu’on a tous oubliés.

Mazda Millenia Mazda

Contrairement aux autres marques japonaises qui ont lancé leur division de luxe (Honda et Acura, Nissan et Infiniti, puis Toyota et Lexus), Mazda a frappé un ballon d’essai avec la Millenia. Certes, elle était confortable, mais elle manquait nettement de prestance et de prestige pour rivaliser avec les éternelles Audi A4, BMW Série 3, Mercedes-Benz Class C et autres.

Saturn SC Saturn

La Saturn SC n’avait pas grand-chose pour charmer les clients. Elle avait trois portes, oui. C’était sa principale caractéristique. Elle avait aussi la particularité d’avoir des panneaux de carrosserie en polymère, comme bien des Saturn. Mais ça n’a pas été suffisant pour conquérir le cœur des consommateurs.

Kia Sephia Kia

Le début des années 2000 était pénible pour les marques Kia et Hyundai, mais surtout pour les propriétaires de leurs voitures. Piètre qualité globale d’assemblage, absence d’agrément de conduite, rouille omniprésente n’étaient que quelques-unes de leurs qualités. Heureusement pour tous, le vent a tourné depuis.

Isuzu Trooper Isuzu

La marque Isuzu a connu tout sauf un succès au Canada. Elle souffrait entre autres d’un faible réseau de distribution. Malgré un système 4X4 plutôt efficace, la consommation d’essence élevée, la finition ordinaire et le prix de vente élevé nuisaient au Trooper.

Infiniti I30 Infiniti

Une dizaine d’années après la création de la marque, Infiniti avait du mal à se distinguer de Nissan. C’était le cas précisément de la I30. En plus de ressembler esthétiquement à la Maxima, sa mécanique était la même. Dans ce cas, il est bien difficile de vendre cette pseudo valeur ajoutée lorsque celle-ci est pratiquement inexistante.

Mercury Cougar Mercury

Déjà au tournant du XXIe siècle, Mercury souffrait d’un grave problème d’image. Comme Pontiac et Chevrolet du côté de General Motors, on accusait Mercury de manquer de créativité et de simplement apposer son écusson sur de simples Ford. Basée sur la Ford Contour / Mercury Mystique, cette ultime Cougar n’avait rien d’une véritable sportive. On disait même que son V6 était peu performant. Quand on a le choix entre ça et une Honda Prelude, la décision n’est pas trop difficile à prendre.

Ford Excursion Ford

Petite précision avant de débuter. Pour le Ford Excursion, il est impératif de mentionner qu’il s’agit d’un échec pour le Canada. Basé sur la plate-forme du F-250, l’Excursion était visiblement trop extrême pour le marché canadien. Au début des années 2000, il s’en vendait annuellement entre 20 000 et 30 000 unités aux États-Unis, comparativement à quelques maigres centaines de ce côté-ci de la frontière.

Daewoo Leganza Daewoo

Alors que Daewoo était réputée pour la médiocrité de ses modèles et leur piètre fiabilité, elle voulait s’attaquer à un créneau de clients plus huppés avec la Leganza. Donnons-lui un point pour l’audace. Mais en pratique, personne n’est embarqué dans le jeu. Désolé, Daewoo.

Oldsmobile Silhouette Oldsmobile

Quelques années avant la mort de cette bannière de General Motors qui se cherchait une identité, Oldsmobile a fait une incursion dans le marché des minifourgonnettes. Considérant la place qu’on lui a accordée et le mauvais accueil qu’elle a reçu, on peut parler d’un rôle de figuration. Il s’agissait carrément d’une Chevrolet Venture à laquelle on avait ajouté un peu d’équipement et dont le prix avait été gonflé.

Cadillac Catera Cadillac

Le trio des allemandes (Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes-Benz Classe C) est depuis longtemps une cible pour Cadillac. La Catera était une de ces multiples tentatives. Si elle n’est qu’un vieux souvenir et que les européennes qui continuent de triompher, vous aurez deviné qu’elle n’a pas bouleversé ce segment de marché.

