Alouettes: une victoire pour redonner le sourire

MONTRÉAL | Les Alouettes de Montréal en seront dimanche à leur dernier match disputé devant leurs partisans, cette saison. Il s’agirait d’un bien léger baume pour les amateurs, mais une victoire contre les Tiger-Cats de Hamilton serait évidemment la bienvenue.

«De pouvoir terminer la saison à domicile avec une bonne performance, je pense que ce serait quelque chose qui pourrait néanmoins donner un petit sourire à nos partisans, a convenu le Québécois Luc Brodeur-Jourdain. Si on peut leur offrir ça, on va être bien heureux.»

«Oui, on veut donner un bon spectacle à nos partisans, on veut gagner à la maison, a complété le receveur de passes Samuel Giguère. On veut aussi préparer l’an prochain. Les partisans paient leurs billets, ils prennent la décision de venir nous voir et de nous encourager. De notre côté, il faut leur rendre un bon spectacle.»

En ces temps difficiles pour les Alouettes, Brodeur-Jourdain apprécie d’autant plus ceux qui continuent d’appuyer le club montréalais.

«C’est une chose d’être un partisan quand tout va bien et qu’il y a un spectacle de qualité, mais quand c’est plus difficile pour l’équipe et que les partisans continuent de nous encourager, ça démontre leur implication et leur amour pour le club, a fait valoir le centre. À mes yeux, c’est quelque chose d’inestimable d’avoir des partisans qui restent présents dans les moments les plus sombres.»

Difficile à la maison

Dans la présente séquence de huit défaites des Alouettes, l’équipe a notamment perdu ses quatre dernières rencontres locales. Les insuccès des «Moineaux» à domicile sont particulièrement présents depuis trois ans avec seulement neuf victoires en 26 matchs.

«C’est véritablement un avantage de jouer à la maison, mais ultimement, les insuccès de notre équipe sont reliés à notre manque de productivité offensive, que ce soit à la maison ou sur la route, a brièvement analysé Brodeur-Jourdain. On est dans la Ligue canadienne de football (LCF). On sait qu’une équipe qui ne marque pas entre 25 et 30 points par match va être portée à avoir plus souvent qu’autrement un dossier déficitaire.»

Lors des trois dernières défaites des Alouettes à domicile, l'équipe a totalisé 39 points, soit une moyenne de 13 par partie.

De retour l’an prochain?

Sur une note personnelle, Brodeur-Jourdain n’a pas osé imaginer qu’il pourrait s’agir d’un dernier match en carrière pour lui en sol montréalais.

En lisant entre les lignes, il faut toutefois croire que le Québécois sera de retour avec les Alouettes la saison prochaine, si l’équipe veut toujours de lui. Même s’il a conclu un contrat de deux ans en début d’année, Brodeur-Jourdain sait fort bien que ça ne signifie pas grand-chose dans la LCF.

«Je suis très conscient où j’en suis. J’ai 34 ans et j’ai été un joueur "magané" dans le passé. Ça reste un match à la fois dans mon cas. Si on veut de moi un match de plus, je vais jouer un match de plus», a-t-il simplement commenté, sourire en coin.

- Après le match de dimanche à Montréal, les Alouettes termineront la campagne en visitant les Roughriders de la Saskatchewan, le 27 octobre, et les Tiger-Cats, le 3 novembre.

Fiche à domicile des Alouettes au cours des dernières saisons: