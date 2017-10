Angenda du week-end

Dans un parcours théâtral plein de fantaisie et de frissons, les enfants pourront découvrir cette fin de semaine et la prochaine les origines et les croyances de l’Halloween. Quand : les samedis 21 et 28 octobre et les dimanches 22 et 29 octobre, entre 12 h 30 et 16 h 30. Il faut prévoir 45 minutes pour le parcours, dernier départ à 15 h 30. Coût : 44 $ pour la famille. Activité idéale pour les 4 à 9 ans. Tous les enfants déguisés qui visiteront pendant ces week-ends recevront une surprise !