Deux représentants des médias, dont celui du Journal, se sont entretenus avec le président et chef de la direction du Tricolore après le dévoilement de la troisième et dernière phase des Tours résidentielles du Canadien.

Il ne fait pas de doute que la solution passe par la victoire. Les choses peuvent évoluer dans le cours d’une saison. Une victoire peut tout changer. Les questions auraient été différentes si on avait gagné à San Jose. Mais on aurait parlé d’un seul match aussi.

Vous avez annoncé dernièrement une offre qui permettra à votre clientèle d’acheter un deuxième hot-dog à moitié prix lors des matchs du samedi soir. Vous mettrez d’autres promotions de l’avant prochainement. Pensez-vous que les gens pourraient interpréter ces gestes comme un moyen d’acheter la paix et de vous mettre de l’argent dans les poches pendant que l’équipe éprouve des difficultés ?

Le produit sur la glace est notre gros vendeur. Quand l’équipe va mal, l’émotion monte. Pour moi, l’important, c’est de maintenir de la continuité et de la stabilité au sein de nos troupes. Suis-je inquiet quand on ne gagne pas ? Toujours ! Mais si j’ai de bonnes personnes en place — et c’est ce que je crois —, ça m’inquiète moins, parce que les résultats vont venir. Je ne suis pas arrogant au point de demander aux gens d’être patients. Ce n’est pas mon style. Mais moi, je dois l’être. On est en train de former une équipe avec laquelle on veut bâtir. Appuyer sur le bouton de panique n’est jamais la solution. Je comprends les sentiments des partisans et des journalistes aussi.

Je vous entends à travers vos articles.

Vous avez réclamé un supplément à vos abonnés qui désiraient encore recevoir des billets en carton. Or, il vous reste neuf millions sur la masse salariale. Pensez-vous que c’est le genre de chose qui peut contribuer à alimenter la grogne que l’on observe dans le public ?

On n’a disputé que cinq matchs. On ne sait pas, à ce stade-ci, si on va dépenser cet argent ou pas. Si une occasion se présente, on va le faire. Mais il n’y en a pas pour le moment.

Quel message cela envoie-t-il aux amateurs ?

Dois-je demander à notre DG (Marc Bergevin) d’aller dépenser cette somme ? Il vaut mieux attendre le bon moment. C’est complexe. On aurait bien aimé garder Alex Radulov, mais il a décidé d’aller jouer ailleurs. Il n’y aurait pas cet espace sur la masse salariale si on l’avait mis sous contrat.

Marc Bergevin répète que le marché des transactions et faire des échanges sur Play Station sont des choses bien différentes. Les amateurs interprètent sa vision comme une incapacité chez lui de dénicher des joueurs. Qu’en dites-vous ?

C’est une perception. La réalité est qu’il (Bergevin) n’a pas tort. Si vous posez la question aux 30 autres directeurs généraux de la ligue, ils vous répondront qu’il n’est pas facile d’effectuer des transactions. Marc est une personne très honnête. Il parle avec son cœur. Oui, c’est difficile d’effectuer des échanges, mais Marc travaille tout le temps dans le but d’obtenir des joueurs. Il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles non plus. Le respect qu’on lui porte à travers la Ligue nationale ne fait aucun doute.

On pensait que le Canadien bénéficierait d’une fenêtre d’opportunité pour aspirer aux grands honneurs après s’être rendu en finale de l’Est en 2014. Mais on n’y croit plus aujourd’hui. Quelle est votre opinion là-dessus ?

On sent à l’interne qu’on a le potentiel de gagner. On a une très bonne équipe. On a greffé de nouveaux joueurs talentueux à l’équipe. À titre de propriétaire, je suis optimiste. Il ne faut pas oublier — et c’est un point important — que l’équipe a obtenu de bons résultats en matière de victoires en saison régulière et nombre de matchs et de victoires et de rondes en séries depuis l’arrivée de Marc (Bergevin) aux commandes. L’équipe a connu du succès. On a connu des difficultés l’année où Carey Price a été blessé, mais à part ça, on a été compétitifs. J’entends, par ailleurs, que notre système de recrutement n’est pas bon. Or, on a quatre jeunes, Artturi Lehkonen (l’an dernier), Jacob de la Rose, Victor Mete et Charles Hudon qui se sont taillé un poste avec l’équipe. C’est très bon, c’est un bon signe. On en a d’autres qui s’en viennent. A-t-on eu de mauvais repêchages ? De temps à autre, mais notre équipe n’est pas la seule à avoir connu ça. Tellement de personnes nous évaluent que c’est facile d’être négatif, mais je respecte ça. Photo Ben Pelosse

Vous avez donc encore confiance ?

On a une bonne équipe.

Vraiment ?

Je le crois sincèrement.

Capable de gagner la Coupe Stanley ?

Je n’ai jamais répondu à cette question ! (rire) Mais dès qu’on prend part aux séries, tout est possible. On a une équipe capable d’y participer.

Beaucoup de gens pensent que le Canadien devrait imiter les Leafs en rebâtissant à neuf. Qu’en pensez-vous ?

Les Leafs ne formaient pas une bonne équipe quand ils ont décidé de rebâtir. Ils n’avaient pas le choix. Je regarde nos jeunes joueurs qui s’en viennent et je reste optimiste. On a un noyau de joueurs qui va nous aider à développer ces jeunes. Ça prend un peu de chance aussi. Victor Mete est un bon joueur, mais personne ne l’a vu venir. Ce fut la même chose avec Brendan Gallagher. Mais on ne pense pas à une reconstruction. Ce n’est pas dans nos discussions.

Quand on regarde des équipes comme Chicago, Pittsburgh et Los Angeles qui ont gagné la Coupe Stanley à de multiples reprises depuis 2010, on se dit que le Canadien ne compte pas de Kane, Crosby ou Kopitar dans ses rangs et qu’il lui est donc difficile de faire ce pas qui lui manque pour gagner la coupe. Votre avis ?