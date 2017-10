Astérix : apporte ton char

De loin, c’est la plus grosse opération éditoriale et commerciale qui soit. Avec 1, 5 millions d’exemplaires qui atterrissent aujourd’hui chez les libraires et en grande surface, la 39e aventure du petit gaulois : Astérix et la Transitalique se veut un rouleau –compresseur. Jamais nostalgique, bien qu’ayant grandi avec le petit moustachu, rares furent les albums décevants. Certes, nous pouvons parfois l’époque du tandem Uderzo/Goscinny, mais le doublé Didier Conrad /Jean-Yves Ferri remplit sa tâche avec bonheur, respectant les codes potaches et les sous-entendus qui séduisent encore grands et petits. Sous un format de 44 pages, cette nouvelle épopée évoque autant les courses de voitures à l’ancienne qu’un tour de gaule, avec des amis et ennemis de toutes nationalités.



Un concours et la coupe

Comme dans Ben-Hur mais en beaucoup plus rigolo, nos amis gaulois avec Obélix ( qui souhaite changer de carrière ?), vont retrouver les Celtes, Les Wisigoths. les Bretons, les pirates, etc., pour une traversée de l’Italie. Si le « méchant »,mais pas tant que cela, se nomme Coronavirus, vous allez croiser des figures familières comme Luciano Pavarotti en bistrotier, un char de courses conduit par deux dames qui font étrangement penser aux sœurs Williams et les embouteillages. Au second degré, l’état des routes rattrape notre actualité ainsi que la corruption.

Du bon Astérix joyeux qui tourne à cent à l’heure.