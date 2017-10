Bonne nouvelle: Star Wars: Battlefront 2 ne sera pas une horrible déception

Plus tôt cette semaine, Pèse sur start était invité à une séance de jeu chez Motive, un studio montréalais chapeauté par EA et piloté par la vétérante Jade Raymond, pour se faire la main avec le très attendu Star Wars: Battlefront 2. Voici ce qu'on peut finalement dévoiler.



En collaboration avec Lucas Arts (évidemment), Criterion et Dice (qui s’occupent toujours du mode multijoueur), Motive s’est chargé de la campagne solo. C’est-à-dire: ce qui manquait au premier chapitre de la série.

«Quand le premier jeu est sorti, Dice a compilé tous les commentaires des joueurs et des journalistes et l’équipe avait comme ambition de “répondre” à ceux-ci», fait valoir Paola Jouyaux, productrice chez EA. Un des [reproches] qui revenait souvent était l’absence d’un mode à un joueur, ce qui a du sens lorsqu’il est question de Star Wars: un univers entier d’histoires et d’aventures!», précise-t-elle tout en citant l’abondance des combats en vaisseaux spatiaux comme une autre requête populaire ajoutée à cette édition.

Ainsi, pour son premier jeu, Motive a dû relever ce défi tout en négociant avec Lucas Arts pour créer une nouvelle intrigue au sein de l’univers Star Wars.

En entrevue, Mme Jouyaux révèle que son équipe a tout de même eu beaucoup de latitude pour développer son mode solo. «Bien qu’il n’y a pas eu une virgule de l’histoire ou une arme incluse dans le jeu qui n’a pas été évaluée par Lucas Arts, ce ne sont pas des gens qui imposent des choses. La seule chose qu’on nous a dite est: “Qu’est-ce qui ferait une histoire unique à Battlefront 2?” D’où l’idée de faire vivre ce conflit à travers les yeux d’un soldat de l’Empire.»



L’intrigue à ce jour...



On a donc eu la chance de jouer à travers l’introduction et les deux premiers chapitres de cette histoire mettant en vedette Iden Versio, commandante de l’escouade Inferno, une troupe de soldats d’élite de l’Empire. Bref, ce sont des Stormtroopers qui visent bien (d’où l’armure noire cool).

On entame le jeu en contrôlant Versio alors qu’elle s’échappe d’un vaisseau de Rebelles — et trucide l’essentiel de son équipage au passage — comme si de rien n’était.



À noter: la scène d’évasion fait très «sport extrème, maaaaaaan!»

Battlefront 2 se déroule alors que l’épisode VI de Star Wars tire à sa fin. Versio et ses soldats assistent d’ailleurs à l’explosion de la seconde Étoile de la mort en direct d’Endor (heureusement, on nous épargne les Ewoks).

Encore une fois, Versio s’échappe et retrouve son amiral — et père! — qui lui dévoile la dernière volonté de l’Empereur: la mise en branle de l’opération Cinder.

En gros, plutôt que de détruire des planètes avec une grosse arme avec un point faible bébête, Palpatine invite ses effectifs à en dégommer à l’aide de plusieurs petits satellites (ce qui est plus stratégique, en effet).

Image: Gracieuseté de Motive

Toutefois, une des cibles est la terre natale d’Iden. Une attaque, qui, on l’imagine, va la mener à une pas pire remise en question.

Image: Gracieuseté de Motive

Bref, ça augure très, très bien.



Le leg des étoiles



Quand on lui demande ce qui fait que l’univers de Star Wars demeure aussi populaire 40 ans après sa naissance, Paola Jouyaux n’hésite pas: «C’est profond. C’est une histoire qui se passe maintenant de génération en génération. À Celebration [NDLR: une série de rassemblements pour les fans], j’y ai croisé un monsieur de 80 ans qui m’a dit que Battlefront 1 était le seul jeu vidéo auquel il a joué de sa vie. Il a opté pour celui-ci parce que c’était un jeu Star Wars, évidemment, mais aussi pour jouer avec son petit-fils!»



Puis, la question à 100 $...



Les fans étant parfois tatas, certaines personnes ont dénoncé le fait que The Force Awakens et Rogue One mettait en vedette des femmes fortes. Est-ce qu'on redoute des réactions semblables pour Iden Versio?

Image: Gracieuseté de Motive

Au contraire, lance la productrice, qui s'estime fière de poursuivre dans cette veine. «Bien qu’on retient souvent que le bikini doré de Leia, elle demeure un personnage hyper fort qui en a fait beaucoup plus [pour la résolution de la fameuse guerre des étoiles] que Luke et Han!», ajoute-t-elle.



Ainsi, Battlefront 2 deviendra le premier jeu vidéo Star Wars à miser sur une héroïne comme personnage principal. «On n’a pas envisagé qu’Iden Versio pourrait être une femme», glisse-t-elle, toutefois. «C’est un choix qui s’est fait à force de développer ce personnage. Bref, s’il y a du backlash, nous serons heureux d’y répondre!»

Star Wars: Battlefront 2 sera disponible dès le 17 novembre.