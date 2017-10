Des employés municipaux gras dur

Si vous vous demandez pourquoi vos taxes municipales sont élevées, sachez que « vos » employés municipaux gagnent la rémunération globale (salaires, avantages sociaux, etc.) la plus élevée au Québec. C’est en effet le cas chez les municipalités de 25 000 habitants et plus.

Pour un travail correspondant, l’employé municipal gagne globalement 41 % de plus que le fonctionnaire de Québec ; 23 % de plus que le fonctionnaire fédéral ; 21 % de plus que le travailleur syndiqué du secteur privé ; et près de 48 % de plus que le travailleur non syndiqué du secteur privé.

Le calcul de ces écarts de rémunération globale (salaires, avantages sociaux, etc.) est basé sur la dernière étude de l’Institut de la statique du Québec (ISQ) sur la rémunération des salariés au Québec en 2016.

Cette étude de l’ISQ porte sur 76 emplois comparables que l’on retrouve dans les secteurs publics provincial et fédéral (fonction publique, éducation, santé, services sociaux, sociétés d’État, etc.), le secteur municipal et le secteur privé (les entreprises de 200 employés et plus, syndiqués et non-syndiqués).

SUJET D’ÉLECTIONS

D’ici les élections municipales du 5 novembre prochain, j’aimerais que les maires et les candidats à la mairie expliquent aux électeurs pourquoi les employés municipaux empochent la rémunération la plus élevée au Québec.

Et bien entendu, j’invite également le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, à nous donner sa version des faits. Après tout, le gouvernement du Québec est, après nous les contribuables, le plus gros bailleur de fonds des municipalités. Et c’est lui qui a la responsabilité de surveiller les dépenses municipales.

Que les employés d’un secteur donné encaissent la rémunération globale la plus élevée, cela ne pose pas de problème en soi. Il y aura toujours un champion !

Le problème qui se pose présentement avec la rémunération des employés municipaux en est un de déséquilibre.

Comment peut-on justifier un écart allant de 20 à 48 % avec les employés de tous les autres secteurs du marché du travail ?

La réponse qu’on m’a déjà servie : « Ce n’est pas nous du municipal qui gagnons une rémunération trop élevée, ce sont les autres qui sont sous-payés. »

Facile à dire !

RATTRAPAGE IMPOSSIBLE

La majorité des contribuables qui travaillent dans le secteur privé et dont le job est relativement précaire savent pertinemment qu’un tel rattrapage est hors de portée pour eux.

Et je ne vois pas comment le gouvernement du Québec ou l’un des partis d’opposition pourrait recommander de combler l’énorme écart de rémunération globale qui existe entre les centaines de milliers d’employés de fonction publique québécoise et les employés municipaux.

Je répète la question : pourquoi les employés municipaux gagnent-ils une rémunération si élevée par rapport aux employés de tous les autres secteurs ?

Ce serait intéressant que les maires, candidats à la mairie et Martin Coiteux répondent d’ici le 5 novembre.

Après tout, nous allons collectivement payer cette année environ 12 milliards de dollars en taxes municipales. Et encore plus l’an prochain, et ainsi de suite...