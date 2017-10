Du jamais vu en 76 ans

Deux ans plus tard, la ligue procéderait à l’instauration de la ligne rouge, marquant ainsi le point de départ de ce que l’on appelle aujourd’hui l’ère moderne du hockey.

Autre preuve que la saison 1941-1942 se trouve dans l’ère antique du hockey : la LNH compte sept formations. Les Americans de New York tireront leur révérence au terme de la campagne. Pendant un quart de siècle, la LNH sera composée de six formations, considérées à tort comme les six originales.