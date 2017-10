Enfin un café «trendy» à Ville-Émard

Enfin, Ville-Émard se «trendise»! Il existe désormais un lieu où les habitants du quartier pourront boire un café et assouvir leur soif d’Instagram au même endroit.

Le tout nouveau café Yo & Co espresso bar vient tout juste d’ouvrir ses portes au début du mois et déjà, son décor épuré et rose fait jaser.

C’est l’entrepreneur Yorick C. qui est derrière le projet, ce qui explique le nom du café Yo & Co (on présume).

Le café est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi et dimanche de 9h à 17h. Gageons que ça deviendra rapidement une adresse de prédilection pour les habitants de Ville-Émard et pour les amoureux du café!

Merci au site web Nightlife.ca de nous avoir mis la puce à l’oreille.

Café Yo & Co espresso bar

5590 rue Laurendeau, Ville-Émard