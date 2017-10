Engagé dans le rapatriement de la Constitution: décès de l’ancien sénateur Michael Pitfield

OTTAWA – L’ancien sénateur et greffier du Conseil privé à Ottawa Michael Pitfield est décédé, a révélé en fin de soirée jeudi le bureau du premier ministre Justin Trudeau.

Dans une déclaration, le chef libéral a écrit: «C’est avec tristesse que j’ai appris aujourd’hui le décès d’un fonctionnaire canadien qui a servi avec grand dévouement et à longue durée. Michael s’est joint à la fonction publique en 1959. Au cours des cinquante ans qui ont suivi, il a servi les Canadiens dans le cadre de nombreux rôles, notamment en tant que secrétaire au Cabinet, greffier du Conseil privé et sénateur pour Ottawa-Vanier. Il demeure le Canadien le plus jeune à servir à la tête de la fonction publique».

Selon M. Trudeau, Michael Pitfield, né à Montréal et qui avait 80 ans, «a contesté le statu quo» pendant sa carrière. «Il savait qu’il était toujours possible pour le gouvernement et la fonction publique de mieux servir les Canadiens», a écrit M. Trudeau.

«Michael a joué un rôle critique dans le rapatriement de la Constitution ainsi que dans la mise en œuvre de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a ardemment défendu le bilinguisme et l’unité nationale. Son leadership nous a aidés à [nous] unir en tant que pays et à forger une démocratie qui nous est propre. Sur une note personnelle, je me rappellerai de Michael comme un proche ami de notre famille et un ami précieux de mon père.»