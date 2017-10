Éric Salvail suspend sa carrière pour une durée indéterminée

Dans une longue lettre d'excuses partagée jeudi sur sa page Facebook, Éric Salvail a annoncé qu’il se retire des activités de Salvail & Co, sa boîte de production, en plus de suspendre sa carrière d'animateur pour une durée indéterminée, le temps de s'«investir avec sincérité dans une démarche rigoureuse», a-t-il écrit.

«J’ai du travail à faire, précise Éric Salvail sur le réseau social. Pour vrai. Peu importe quand, comment et dans quelles circonstances j’ai souvent agi de manière inappropriée, j’ai la responsabilité de ces comportements déplacés. Un peu comme un alcoolique peut consulter pour ne plus avoir de consommation déviante et pour comprendre celle-ci autant que ses conséquences, c’est ce que je dois faire pour mes propres comportements avec des spécialistes en la matière. Comme des alcooliques peuvent se redéployer dans la sobriété, c’est clairement le défi qui m’attend.»

Éric Salvail parle de prendre des semaines, voire des mois de pause, disant qu’il ne sait pas encore, mais il suspend sa carrière «pour, d’abord, me concentrer à sécuriser les emplois de toutes ces personnes et ensuite m’investir avec sincérité dans une démarche rigoureuse».

L’animateur et producteur a indiqué que dans son premier mot publié mercredi sur Facebook, à la suite d’un article paru dans La Presse + rapportant des allégations d'inconduites sexuelles présumées le touchant, il était «sous le choc» et il «ne prenait pas la pleine mesure de la situation. La pleine mesure de mes comportements problématiques. La pleine mesure du tort que j’ai pu causer à des personnes. Et la pleine mesure du nombre de personnes impactées par mes comportements. La situation ne commande pas qu’une pause de quelques jours».