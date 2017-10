Grand retour au Centre Bell pour TKO

Déjà au cœur d’une certaine résurrection au Québec, les arts martiaux mixtes profiteront d’un nouveau souffle, au début du mois de décembre, avec un retour au Centre Bell.

Tel qu’annoncé jeudi, lors d’une conférence de presse tenue dans un cinéma montréalais, l’organisation TKO suggère même «la plus grande carte de son histoire».

«Je suis certain qu’on va avoir entre 4000 et 5000 personnes, a indiqué le président Stéphane Patry, en vue de l’événement TKO41. L’objectif pour 2018, c’est de parvenir à aller rechercher nos 9000 spectateurs qui ont déjà été là.»

Relancée l’an dernier, l’organisation TKO a déjà présenté cinq événements à guichets fermés à la TOHU, à Montréal. Mais pour ce prochain gala, qui inclura cinq combats de championnat, une plus grande salle était requise. Un retour au Centre Bell s’imposait.

«C’est certain que le Centre Bell, c’était la priorité pour moi, à cause de l’histoire et en raison de tous ces champions qui y ont été couronnés. Ç’a été la maison de TKO pendant plusieurs années», a commenté Patry, rappelant que Georges St-Pierre, Patrick Côté et David Loiseau ont tous perfectionné leur art avec son organisation.

Une première depuis 2008

Pour être précis, TKO en sera, le vendredi 8 décembre prochain, à un premier événement présenté au Centre Bell depuis le 3 octobre 2008.

Les combattants à l'affiche ont été nombreux à répéter, jeudi, à quel point il était excitant pour eux de se produire dans l’amphithéâtre du Canadien de Montréal.

Parmi les duels annoncés, il y aura cette grande finale chez les 145 lb entre le jeune Québécois Charles Jourdain (5-0, 4 K.-O.), originaire de Beloeil, et son adversaire ontarien TJ Laramie (6-2, 4 K.-O.).

Le coloré Strahinja Gavrilovic (7-4, 4 K.-O.), grandement divertissant pendant la conférence de presse, envisage pour sa part d’«écraser comme une mouche» Marc-André Barriault (8-1, 6 K.-O.) en demi-finale de la soirée. Gavrilovic avait même apporté sur place des pansements à l’effigie de superhéros pour son futur adversaire. Plus posé, Barriault a répliqué qu’il préférait conserver ses énergies pour le combat.

Bientôt à la Place Bell?

Dans un contexte semblable, le poids lourd Adam Dyczka (6-0, 6 K.-O.) a servi un avertissement à Bakary Sakho (1-0, 1 K.-O.), surnommé «The Black Panther».

«Je me bats contre "The Black Panther", mais je vais montrer que c’est moi le roi de la jungle», a prévenu celui qui est invaincu en six combats.

La table est mise pour le 8 décembre où 11 affrontements au total devraient avoir lieu.

Concernant les projets futurs de l’organisation TKO, Patry a laissé savoir que certains événements pourraient avoir lieu à la Place Bell, à Laval, en 2018.