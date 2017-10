<i>Juste pour rire</i> tente de sauver les meubles

Juste pour rire prend les grands moyens pour tenter d’assurer sa survie, au lendemain de révélations de 9 victimes alléguées de Gilbert Rozon. L’organisation a annoncé la nomination d’une nouvelle équipe de direction qui sera chargée d’éviter que l’entreprise ne déraille.

Mercredi, neuf femmes ont révélé qu’elles auraient été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle du fondateur de Juste pour rire.

C’est l’ex-gestionnaire en chef, Guylaine Lalonde, qui devient présidente-directrice générale de l’organisation. Elle était précédemment adjointe administrative du président démissionnaire.

Bruce Hills demeure chef des opérations, et Lucie Rozon, la sœur du fondateur du Festival Juste pour rire, occupera le poste de productrice exécutive.

Malgré la tourmente, le Groupe Juste pour rire affirme avoir « l’intention formelle de poursuivre tous ses projets en cours et futurs, tant au Québec qu’à l’international », mettant ainsi fin aux rumeurs qui voulait qu’il suspende des événements, voire la tenue du Festival l’été prochain, dans la foulée de la controverse.

« Suite à la démission de M. Rozon, son retrait de toute intervention dans le cours des affaires du Groupe devient effectif dès aujourd’hui. À cet effet, Juste pour rire annonce la constitution imminente d’un conseil d’administration indépendant. Ce dernier jouira d’une indépendance totale dans l’administration des affaires de l’entreprise », affirme l’organisme dans un communiqué. La présidence sera assurée par madame Lalonde.

Gilbert Rozon est l’unique actionnaire du Groupe Juste pour rire et il était jusqu’à aujourd’hui le seul et unique membre du conseil d’administration. Le festival lui-même est quant à lui constitué en organisme à but non lucratif, guidé par un conseil d’administration président par l’ex-premier ministre du Québec Pierre-Marc Johnson. Le Groupe Juste pour rire était son principal fournisseur.

« Toute l’équipe de Juste pour rire est déterminée à poursuivre sa mission d’excellence artistique ainsi que son rôle de pionnière du divertissement. Je rassure tous nos partenaires financiers et commanditaires que nous continuerons d’honorer tous nos partenariats et entendons livrer, tel que prévu, les prochaines éditions de nos différents événements », a affirmé Mme Lalonde.

