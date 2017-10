Javier Baez garde les Cubs en vie

Javier Baez a claqué deux longues balles en solo dans un gain de 3-2 des Cubs face aux Dodgers de Los Angeles, mercredi à Chicago, pour permettre à son équipe de forcer la tenue d’un cinquième match dans la série de championnat de la Ligue nationale.

Baez est ainsi devenu le premier joueur des Cubs à cogner deux coups de quatre coussins dans un match lorsque les siens faisaient face à l’élimination.

Malgré ce revers, la formation de la Californie mène au compte de 3-1 dans la série.

Festival de circuits

Tous les points ont été inscrits à la suite de circuit en solo, dans cette rencontre. Willson Contreras a été le premier à expédier la balle en dehors des limites du terrain, lors de la deuxième manche. Baez l’a imité quelques instants plus tard pour doubler l’avance des favoris locaux.

Cody Bellinger et Justin Turner ont également étiré les bras, dans une cause perdante. Turner a par ailleurs obtenu deux des quatre frappes en lieu sûr des siens.

Le partant des Cubs Jake Arrieta (1-1) a connu une autre bonne sortie. Il a permis un point, trois coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches et deux tiers de travail. Le droitier de 31 ans a également retiré neuf adversaires sur des prises.

Arrieta a également placé la balle en lieu sûr une fois.

Du côté des Dodgers, Alex Wood (0-1) a alloué trois points et quatre frappes en lieu sûr en quatre manches et deux tiers, tout en éventant sept frappeurs.

Malgré un point alloué lors du huitième tour au bâton, Wade Davis n’a rien donné en neuvième pour enregistrer son troisième sauvetage des éliminatoires.

La prochaine rencontre aura lieu à Chicago, jeudi à 20 h.