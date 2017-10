Je sors, je reste

JE SORS

- CONCERT

L’extravaganza - AfrotoniX

Photo courtoisie

Croyez-vous possible le mariage de la musique africaine et électronique? L’interprète-compositeur AfrotoniX réussit à le faire dans son spectacle L’extravaganza. Cette naissance d’un nouveau son, nous transporte totalement ailleurs. De plus, la performance sur scène est combinée de danse, de projections et des nouvelles chansons de son nouvel album NomadiX. * Ce soir à 20h au Centre Phi

- FESTIVAL

Festival international du conte

Photo courtoisie

Jusqu’au 29 octobre prochain, le Festival international du conte de Montréal aura lieu pour une 14e édition d’histoires, de poèmes et de récits extraordinaires. Ce soir, le spectacle d’ouverture accueille sur scène quatre hommes et quatre femmes, dont la colorée Chloé Sainte-Marie et la poète de la nation innue Joséphine Bacon. *Ce soir à 20h au Théâtre Outremont

- CINÉ- CONCERT

Harry Potter et la chambre des secrets

Photo courtoisie

Cette année encore, l’apprenti-sorcier Harry Potter débarque à la Place des Arts. Le film à succès Harry Potter et la chambre des secrets sera donc projeté en haute définition sur écran géant, dans le cadre de la série film-concerts. En même temps, la grande symphonie jouera sur scène la trame musicale inoubliable du long métrage. * Demain à 19h30 et dimanche à 15h à la Place des Arts

- EN VILLE

KidCon

Photo courtoisie

Les familles montréalaises sont invitées à la troisième édition de l’événement KidCon, qui organise une série d’activités pour les petits et les grands. Parmi celles-ci, participez à un atelier de chocolat avec Chocolats Favoris, jouez aux jeux vidéo, assistez au spectacle d’Arthur L’aventurier et rencontrez les personnages favoris des tout-petits. *Demain et dimanche à 10h au Stade Uniprix

- CONCERT

ID- MAZ

Photo courtoisie

La formation montréalaise MAZ, effectue sa grande rentrée montréalaise et présente leur nouveau spectacle ID. L’heure est à la mixité des musicalités, car le groupe mélange les styles de la musique traditionnelle à l’électro et au jazz. Le quatuor propose un réel voyage musical où l’on a envie de danser et de chanter à tue-tête. *Demain soir à 20h à l’Astral

JE RESTE

- LIVRE

Le secret des Vietnamiennes

Photo courtoisie

L’auteure Kim Thúy lance un nouveau livre de recettes qui renferme les secrets de cuisine de sa mère et de ses tantes. Plus de 50 plats typiques de son pays sont présentés en plus d’être faciles à exécuter. La romancière les accompagne d’anecdotes et même des suggestions d’accords mets-vins, en partenariat avec la sommelière Michelle Bouffard. *En librairie le 18 octobre

- TÉLÉ

Tout le monde en parle

Photo courtoisie

Cette semaine, l’animateur Guy A. Lepage et son acolyte Dany Turcotte reçoivent sur le plateau des acteurs de l’actualité : Stéphanie Vallet et leur enquête sur Éric Salvail, la légende du baseball Tim Raines, l’acteur Claude Legault et d’autres invités qui marquent le monde du culturel, politique et des enjeux sociaux. * Dimanche soir à 20h sur les ondes d’Ici Radio-Canada

- ALBUM À ÉCOUTER

Signé Plamondon

Photo courtoisie

Brigitte Boisjoli lance son quatrième album en carrière Signé Plamondon, dans lequel, elle consacre toutes ses mélodies au répertoire au parolier Luc Plamondon. Ce rendez-vous musical nous offre des chansons comme Question de feeling, Danse avec moi, Oxygène, Je danse dans ma tête et d’autres. *Sortie le 13 octobre

***Coup de cœur d’Anne-Lovely ***

DANSE : 2e OFF BIGICO

Photo courtoisie

La troupe de danse BIGICO présente un deuxième spectacle OFF BIGICO de gigue contemporaine. Pour cette suite, neuf chorégraphes se sont réunis pour créer une danse traditionnelle québécoise déconstruite. Giguer est devenu un nouveau langage corporel, riche en mouvements corporels et expressions de l’interprète. Le spectateur redécouvre les racines culturelles du Québec transformées en un langage des pieds moderne. Les jeunes artistes nous amènent dans les avenues qu’on penserait inexplorables. *Ce soir, demain à 20h et dimanche à 16h aux Écuries