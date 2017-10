Les déboires de son grand rival Sebastian Vettel et de Ferrari lui ont facilité la tâche au cours des trois dernières courses, de sorte que les espoirs de l’Allemand de le déloger du premier rang sont pratiquement nuls.

« Je suis ici pour gagner, a-t-il déclaré en conférence de presse. C’est plutôt stupide de parler de championnat. Nous ne sommes pas rendus là. C’est d’autant plus important avec tout ce qui s’est passé récemment aux États-Unis », a-t-il renchéri.

Le pilote de l’écurie Mercedes a aussi fait allusion aux tensions raciales et à la démarche de sportifs de haut niveau qui choisissent de mettre un genou à terre pendant l’interprétation de l’hymne national américain.

« J’ai beaucoup de connaissances ici, des gens de race noire ou blanche, a-t-il relaté. Je suis parfaitement au courant de ce qui se passe et j’ai mon opinion à ce sujet. Ce sont des gestes que je respecte. Mais dans mon cas, je n’ai rien prévu de spécial. »

Deux scénarios s’offrent à Hamilton pour qu’il soit couronné champion du monde dimanche : il remporte la course à Austin et Vettel est exclu des cinq premiers à l’arrivée ou il termine deuxième et son rival ne fait pas mieux que neuvième.