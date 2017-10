La réforme fiscale: un défi éléphantesque

Alors que le président Trump et ses alliés cherchent encore comment remplacer Obamacare, un autre défi considérable les attend : la réforme fiscale.

Donald Trump ne se gêne pas pour vanter les mérites de la vague réforme qu’il envisage et qui, selon lui, propulsera l’économie américaine au-delà de toute espérance.

Il y en a pour tous : moins d’impôts, plus de revenus, plus de compétitivité, plus de tout, quoi. Difficile de s’opposer au nirvana économique.