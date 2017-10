[VIDÉO] Les auditions que vous ne voulez pas manquer cette semaine à La Voix Junior

Comme lors des semaines précédentes, la cinquième et ultime ronde des Auditions à l’aveugle nous a offert des prestations fortes en émotion.

Les coachs ont complété leur équipe respective et se préparent désormais pour l'étape des Duels.

Voici les candidats qui ont marqué les téléspectateurs cette semaine

1. Katerine, 13 ans – Un peu plus haut, un peu plus loin

L’émission a commencé en force avec la voix puissante de Katherine qui a interprété Un peu plus haut, un peu plus loin de Jean-Pierre Ferland. C’est dans l’équipe de Marc qu’elle a décidé de poursuivre l'aventure.

« J’ai entendu ton cœur, j’ai entendu ta passion», a dit Marie-Mai

2. Marion, 13 ans – Rester seule

Assise sur son siège, la jeune Marion a vu son idole se retourner pour elle. Visiblement touchée et en larmes, la petite n’avait pas de mots pour exprimer son bonheur d’avoir été choisie par Marie-Mai. C’est donc sans surprise que cette dernière à joint l’équipe de la chanteuse populaire.

3. Rose-Coralie, 13 ans – Papaoutai

C’était la deuxième fois que Rose-Coralie tentait sa chance à La Voix Junior. Véritable exemple de persévérance, elle a offert une interprétation très émotionnelle de Papaoutai. La petite Rose-Coralie a convaincu les trois coachs d’un même coup.

«Je CAPOTE sur ta voix et sur toi», a lancé Marc Dupré.

4. Naomie, 14 ans – Hymne à l’amour

Son aisance sur scène a charmé le public, tout comme Alex Nevsky. Sa voix solide est devenue de plus en plus confiante au fil de la chanson.

5. Émile, 12 ans – Qui a le droit

On a tous été charmés par la sensibilité pure d’Émile, 12 ans. La chanson de Patrick Bruel a conquis Alex et Marie-Mai et le jeune garçon a choisi l’équipe d’Alex.

«Tu m’as bouleversé», a avoué Marie-Mai.

«Je suis rarement atteint comme ça», a pour sa part souligné Alex.

6. Janibelle, 14 ans – J’en ai plein mon cass

Sa voix mature et son interprétation de J’en ai plein mon cass a conquis Marie-Mai, Alex et Marc, même si ce dernier ne pouvait plus se retourner puisque son équipe était déjà pleine.

«Je suis toute bouleversée. J’ai jamais entendu une prestation comme ça à La Voix Junior», a tranché Marie-Mai.

7. Romane Frédérique Guay, 13 ans – Fame

Romane nous a offert une prestation des plus touchantes. L'émotion était d'ailleurs à son comble lorsque Marie-Mai a reconnu l'enfant avec qui elle a chanté au Téléthon Opération Enfant Soleil. Son enthousiasme palpable a convaincu les deux coachs qui se sont retournés à la dernière seconde.

8. Clara, 13 ans – Elle est d’ailleurs

Difficile de croire qu’il s’agissait de la première prestation publique de Clara, 13 ans. Sa douce voix a conquis le cœur d’Alex Nevsky qui l’a accueilli et a ainsi complété son équipe avec une valeur sûre.